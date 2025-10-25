　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」　苑舉正：用法定制度捍衛歷史事實

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸官方選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天是台灣光復80周年，大陸上午於北京人民大會堂舉行紀念大會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議並致辭，強調要牢記歷史、珍愛和平，堅定推進祖國統一大業，並且「首次」系統性提出統一後台灣可享7想更好發展。會後兩岸學者、台商受訪談及大陸國家名義設立法定紀念台灣光復節用意？台灣評論員學者苑舉正表示，大陸以紀念而非慶祝的方式，體現用法定制度去捍衛歷史事實決心。至於是否擔心又被陸委會關切，他說不是第一次遭遇政治壓力，「早在『九三大閱兵』，我們有過一些交手。」

大陸官方選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」，這也是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念。大陸主要出席官員有中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局委員、外交部長王毅，現任中央政治局委員、北京市委書記尹力，中共二十屆中央政治局委員、國務院副總理劉國中，中共二十屆中央政治局委員、中共中央軍事委員會副主席張又俠，大陸全國人大副委員長李鴻忠，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊，大陸國台辦主任宋濤，相關人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

台灣方面出席大多是各省台商、台青代表，全國台企聯會長李政宏、臺灣大學哲學系教授苑舉正、前立法委員邱毅等人出席。

▲▼ 丁鯤華、苑舉正 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣政治評論學者苑舉正 。（圖／記者任以芳攝）

台灣政治評論學者苑舉正會後接受採訪時表示，這次以「法定國家紀念日」形式設立台灣光復節，具有深遠歷史意義。「這不僅是紀念，更是捍衛歷史事實的一種決心。」他指出，大陸透過法制確立紀念日，顯示對歷史的尊重與堅定意志，對長期支持統一的台灣人士而言是一種鼓舞。

苑舉正身為長期主張兩岸統一的學者，「在台灣做統派有時會覺得孤立無援，我們是憑著自己的信念支撐下去，看到大陸法定方式紀念捍衛歷史，覺得很感動。」他指出，大陸此次選擇以「紀念」而非「慶祝」的方式舉行活動。

談及陸委會日前多次警示禁止公職人員、學校教職員與團體參加相關活動，苑舉正直言，「民進黨特別點名教職人員，大概是針對我。」他坦言，已經不是首次遭遇政治壓力，「早在『九三大閱兵』，我們有過一些交手。」

他也觀察今天大會現場氛圍刻意保持簡約莊重，未懸掛國徽與國旗，也未奏唱國歌。「進了人民大會堂，沒有發小國旗，也沒有唱《義勇軍進行曲》，這讓我覺得很安慰與貼切。」這種低調安排更貼近紀念的本質，「重點不在形式，而是讓每個人都能真誠地感受這段歷史。但你要怎麼感受，是你自己的事。」

談及兩岸未來發展方向，苑舉正強調，不應僅聚焦經濟合作，而應放眼更長遠的民族命運。「有人提到要多談機電基建、發展電力等，但我覺得這樣格局太小，統一大業才是根本所在。」

▲▼ 丁鯤華、苑舉正 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯榮譽會長丁鯤華。（圖／記者任以芳攝）

同樣參加活動的全國台企聯榮譽會長丁鯤華受訪時也指出，抗日戰爭期間國軍付出了巨大的代價，超過3500萬軍民犧牲，最終才得以結束日本殖民統治，迎來台灣重歸祖國懷抱的歷史時刻。「台灣光復，是全體中華兒女共同的榮耀與驕傲，這個日子對我們台灣同胞而言，具有特殊而深刻的意義。」

他回顧過去歷史，日本殖民統治下的台灣人民生活十分辛苦，「教育也受限，當時連自己的姓氏都不能用，學子只能讀農學、醫學，其它學科一律被禁。因此，台灣光復是脫離殖民地重要日子，恢復民族尊嚴的起點。」

談及大陸設立10月25日定為「台灣光復紀念日」，不僅是紀念歷史事實，也提醒兩岸共同珍惜這段民族記憶，80年來台灣社會因種種原因，與大陸方面產生距離，但民族情感始終未斷。

丁鯤華也說，「台灣的老百姓都應該明白，光復是我們完全脫離日本殖民統治的日子，是屬於中華民族的勝利。兩岸是一家，血脈相連、文化相通，這是任何力量都切割不開的事實。」

10/24 全台詐欺最新數據

大陸官方今（25日）在北京舉行「紀念台灣光復80周年會」，隨後大陸國台辦主任宋濤出席位於釣魚台賓館「紀念台灣光復80周年招待會」，並發表談話指出。全國人大常委會於23日審議通過決定，正式將每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」，這是「人民的呼聲、國家的意志」。他強調，「我們追求的統一，不僅是形式上的統一，更是兩岸同胞心靈的契合。」統一後，台灣的經濟發展、能源與基礎設施建設、安全保障及民生福祉都將獲得充分支持與保障。

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

台灣光復80週年　陸官媒刊「丘逢甲後人」文

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

