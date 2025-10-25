無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：未來統一後台灣有更好發展

▲大陸官方今天10/25在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，昨天大陸全國人大宣布設立「10/25台灣光復紀念日」，接著大陸官方今天在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。大陸全國政協主席王滬寧稍早發表重要講話，回顧台灣光復的歷史意義，強調要銘記歷史、珍愛和平、推動祖國完全統一。王滬寧提出四點意見，重申大陸將在「一個中國」與「九二共識」基礎上，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，絕不為任何形式的「台獨」留下空間，表示未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。

大陸官方選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」，這也是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念。大陸主要出席官員有全國政協主席王滬寧；中共中央政治局委員、外交部長王毅；現任中央政治局委員,十三屆全國人大代表,北京市委書記尹力；中共二十屆中央政治局委員，國務院副總理劉國中；現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中共中央軍事委員會副主席張又俠；大陸人大副委員長李鴻忠；中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊；國台辦主任宋濤，相關人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

台灣方面出席大多是各省台商、台青代表，全國台企聯會長李政宏、臺灣大學哲學系教授苑舉正、前立法委員邱毅等人出席，未見有現任公職人員或退休將領出席。活動流程分兩階段，首先安排4名演講人，身份有台灣青年、大陸政黨代表發言；第二階段是王滬寧發表重要講話。

▲大陸全國政協主席王滬寧稍早發表重要講話 。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧首先指出，80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，最終打敗了日本軍國主義侵略者，取得中國人民抗日戰爭的偉大勝利，迎來台灣回歸祖國的歷史時刻。這是中國人民與中華民族共同的偉大榮光，永遠銘刻在民族史冊與人類正義事業史上。

王滬寧提到，2025年9月3日，習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上發表重要講話，深刻闡明抗戰勝利對中華民族和世界的深遠影響，並發出「銘記歷史、珍愛和平、開創未來」的號召，極大激發了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神與信心。

王滬寧強調，近代以來中華民族屢遭外侮，台灣曾淪為日本殖民地，是民族的「剜心之痛」。1945年抗戰勝利，台灣光復才洗刷了半個世紀的民族恥辱。台灣光復是中國人民抗戰勝利的重要成果，象徵中國政府恢復對台灣行使主權的重大歷史事件，是台灣作為中國不可分割一部分的法律鏈條重要一環。

王滬寧指出，全國人大常委會近日審議通過，將每年10月25日定為「台灣光復紀念日」，這一決定在光復80週年之際公布，充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定意志，也反映包括台灣同胞在內海內外中華兒女的共同心聲。

王滬寧表示，這項舉措不僅鞏固了「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割一部分」的國際共識，更將激勵兩岸同胞繼承愛國主義與抗戰精神，為實現祖國完全統一和民族復興而共同奮鬥。

王滬寧進一步指出，歷史永遠銘記日本殖民統治台灣長達半世紀所造成的苦難。從1895年馬關條約起，日本以武力侵占台澎列島，實施殘酷統治與文化滅絕政策，掠奪資源、壓迫人民，犯下罄竹難書的罪行。台灣同胞始終心繫祖國，堅守民族氣節，展現出「寧死不屈」的精神。邱鴻章、吳長興、李時等愛國志士奮勇抗日，許多人更在七七事變後奔赴祖國大陸，投身全民族抗戰，彰顯了「救台灣必先救祖國」的民族情懷。

王滬寧重申，抗戰勝利後，中國政府依據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件，依法恢復對台灣行使主權。1945年10月25日，中國正式宣布台灣光復，台灣同胞熱烈慶祝，回歸祖國懷抱。台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成部分，具有堅如磐石的法律與歷史基礎，「絕不容歪曲與否定」。

▲ 王滬寧強調， 未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。（圖／記者任以芳攝）

未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。隨後，王滬寧在講話中提出四項明確主張，首先，堅持一個中國原則，鞏固抗戰勝利重大勝利。

大陸與台灣同屬一個中國，歷史經緯清晰、法理事實明確。任何「台獨」分裂行徑都損害民族利益、違背歷史潮流，絕不能允許重演國家分裂的悲劇；同樣，任何外來勢力干涉中國內政、挑戰聯合國2758號決議，都注定徒勞。

第二，深化兩岸交流融合。兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，應「常來常往、交流交心」。深化經濟文化交流是維護和平穩定、促進繁榮發展的正道。大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續推動惠台政策，讓更多台灣同胞共享發展機遇與幸福生活。

第三，維護中華民族整體利益，推進和平統一。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。大陸將在「一個中國」與「九二共識」基礎上，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，絕不為任何形式的「台獨」留下空間。未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。

第四，團結兩岸同胞，共創民族復興偉業。民族強盛則兩岸同胞同享榮光，民族弱亂則同受創痛。當前中國式現代化已進入不可逆轉的歷史進程，祖國完全統一必將實現。

王滬寧最後呼籲，兩岸同胞應站在歷史正確的一邊，堅守民族大義，攜手守護中華民族共同家園，共同推進祖國統一大業。「讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，廣泛凝聚海內外中華兒女的力量，共創民族復興的光榮未來，續寫中華民族歷史新輝煌。」