　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：未來統一後台灣有更好發展

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸官方今天10/25在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，昨天大陸全國人大宣布設立「10/25台灣光復紀念日」，接著大陸官方今天在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。大陸全國政協主席王滬寧稍早發表重要講話，回顧台灣光復的歷史意義，強調要銘記歷史、珍愛和平、推動祖國完全統一。王滬寧提出四點意見，重申大陸將在「一個中國」與「九二共識」基礎上，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，絕不為任何形式的「台獨」留下空間，表示未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。

大陸官方選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」，這也是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念。大陸主要出席官員有全國政協主席王滬寧；中共中央政治局委員、外交部長王毅；現任中央政治局委員,十三屆全國人大代表,北京市委書記尹力；中共二十屆中央政治局委員，國務院副總理劉國中；現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中共中央軍事委員會副主席張又俠；大陸人大副委員長李鴻忠；中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊；國台辦主任宋濤，相關人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

台灣方面出席大多是各省台商、台青代表，全國台企聯會長李政宏、臺灣大學哲學系教授苑舉正、前立法委員邱毅等人出席，未見有現任公職人員或退休將領出席。活動流程分兩階段，首先安排4名演講人，身份有台灣青年、大陸政黨代表發言；第二階段是王滬寧發表重要講話。

▲大陸全國政協主席王滬寧稍早發表重要講話 。（圖／記者任以芳攝）

王滬寧首先指出，80年前，中國人民經過14年浴血奮戰，最終打敗了日本軍國主義侵略者，取得中國人民抗日戰爭的偉大勝利，迎來台灣回歸祖國的歷史時刻。這是中國人民與中華民族共同的偉大榮光，永遠銘刻在民族史冊與人類正義事業史上。

王滬寧提到，2025年9月3日，習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上發表重要講話，深刻闡明抗戰勝利對中華民族和世界的深遠影響，並發出「銘記歷史、珍愛和平、開創未來」的號召，極大激發了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的民族精神與信心。

王滬寧強調，近代以來中華民族屢遭外侮，台灣曾淪為日本殖民地，是民族的「剜心之痛」。1945年抗戰勝利，台灣光復才洗刷了半個世紀的民族恥辱。台灣光復是中國人民抗戰勝利的重要成果，象徵中國政府恢復對台灣行使主權的重大歷史事件，是台灣作為中國不可分割一部分的法律鏈條重要一環。

王滬寧指出，全國人大常委會近日審議通過，將每年10月25日定為「台灣光復紀念日」，這一決定在光復80週年之際公布，充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定意志，也反映包括台灣同胞在內海內外中華兒女的共同心聲。

王滬寧表示，這項舉措不僅鞏固了「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割一部分」的國際共識，更將激勵兩岸同胞繼承愛國主義與抗戰精神，為實現祖國完全統一和民族復興而共同奮鬥。

王滬寧進一步指出，歷史永遠銘記日本殖民統治台灣長達半世紀所造成的苦難。從1895年馬關條約起，日本以武力侵占台澎列島，實施殘酷統治與文化滅絕政策，掠奪資源、壓迫人民，犯下罄竹難書的罪行。台灣同胞始終心繫祖國，堅守民族氣節，展現出「寧死不屈」的精神。邱鴻章、吳長興、李時等愛國志士奮勇抗日，許多人更在七七事變後奔赴祖國大陸，投身全民族抗戰，彰顯了「救台灣必先救祖國」的民族情懷。

王滬寧重申，抗戰勝利後，中國政府依據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件，依法恢復對台灣行使主權。1945年10月25日，中國正式宣布台灣光復，台灣同胞熱烈慶祝，回歸祖國懷抱。台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成部分，具有堅如磐石的法律與歷史基礎，「絕不容歪曲與否定」。

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 王滬寧強調， 未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。（圖／記者任以芳攝）

未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。隨後，王滬寧在講話中提出四項明確主張，首先，堅持一個中國原則，鞏固抗戰勝利重大勝利。大陸和台灣同屬一個中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚，一個中國原則絕不容忍「台獨」分裂與外部勢力干涉，「害的是廣大台灣同胞，損的是全民族利益」，一朝歷史審判， 國家主權和領土完整絕不可分割的 國家分裂歷史悲劇絕不能重演。一個中國原則 絕不容忍外來干涉，任何人 任何勢力妄圖妄圖干涉中國內政，歪曲挑戰， 連戰第2758號決議都絕不會得手。

大陸與台灣同屬一個中國，歷史經緯清晰、法理事實明確。任何「台獨」分裂行徑都損害民族利益、違背歷史潮流，絕不能允許重演國家分裂的悲劇；同樣，任何外來勢力干涉中國內政、挑戰聯合國2758號決議，都注定徒勞。

第二，深化兩岸交流融合。兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，應「常來常往、交流交心」。深化經濟文化交流是維護和平穩定、促進繁榮發展的正道。大陸將秉持「兩岸一家親」理念，持續推動惠台政策，讓更多台灣同胞共享發展機遇與幸福生活。

第三，維護中華民族整體利益，推進和平統一。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望。大陸將在「一個中國」與「九二共識」基礎上，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，絕不為任何形式的「台獨」留下空間。未來統一後，台灣經濟、基礎建設、民生福祉與國際交往都將迎來更好發展。

第四，團結兩岸同胞，共創民族復興偉業。民族強盛則兩岸同胞同享榮光，民族弱亂則同受創痛。當前中國式現代化已進入不可逆轉的歷史進程，祖國完全統一必將實現。

王滬寧最後呼籲，兩岸同胞應站在歷史正確的一邊，堅守民族大義，攜手守護中華民族共同家園，共同推進祖國統一大業。「讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，廣泛凝聚海內外中華兒女的力量，共創民族復興的光榮未來，續寫中華民族歷史新輝煌。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／64萬粉YouTuber慘了！直播探險驚見男屍　遭移送法
泰王太后駕崩！「8電視台秒變黑白」　民眾哭捧遺像
快訊／大谷翔平世界大賽首轟難救　道奇牛棚崩盤慘敗
才把豬載到市場「就爆非洲豬瘟」　業者吐心聲
快訊／非洲豬瘟台中34關聯場　檢驗出爐
恆春民宿老闆「闖房打手槍」對棉被噴射　3女大生嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：未來統一後台灣有更好發展

葉劉淑儀宣布棄選！建制派老將幾乎退出立法會

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　林毅夫：重申歷史事實早日實現統一

台灣光復80週年　中共官媒刊出「丘逢甲後人」文章

那一年10/25兩場重大勝利！　莫忘臺灣光復、金門古寧頭大捷紀念日

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會　設立10/25法定紀念日主導話語權

主動提離婚把妻趕出門！陸酗酒男「1打7」4個月崩潰求復合

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：光復和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法迫害愛國統一力量

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：未來統一後台灣有更好發展

葉劉淑儀宣布棄選！建制派老將幾乎退出立法會

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　林毅夫：重申歷史事實早日實現統一

台灣光復80週年　中共官媒刊出「丘逢甲後人」文章

那一年10/25兩場重大勝利！　莫忘臺灣光復、金門古寧頭大捷紀念日

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會　設立10/25法定紀念日主導話語權

主動提離婚把妻趕出門！陸酗酒男「1打7」4個月崩潰求復合

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：光復和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法迫害愛國統一力量

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

嘉邑玉皇宮送暖　捐贈細水霧幫浦消防車+自動心肺復甦機

川普出發亞洲行！　親口證實：將和習近平談台灣

LIFE經典／用數學擁抱自然　印度建築師打造會呼吸的生態房屋

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

卡位「台南最富里」學區宅　南科媽媽千萬買2房設籍

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

【模仿聲音界天花板】這朋友太猛！網喊：這些本來就你配的吧

大陸熱門新聞

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

主動提離婚！他「1打7」4個月崩潰求復合

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會

莫忘10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃考驗兩岸智慧

老婆鹹濕曖昧8男友還開房　被綠人夫道歉：我不該偷看手機

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

台灣光復80週年　陸官媒刊「丘逢甲後人」文

更多熱門

相關新聞

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，大陸官方今25日在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席，大陸方面由全國政協主席王滬寧出席，台灣方面未見現在公職人員或退休將領。北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫稍早接受媒體訪問指出，「相信兩岸融合交往到統一，會給台灣帶來更多的機會。」談及大陸官方起立「10月25日是台灣光復紀念日」的意義，他則說，台灣光復作為大陸方面國定紀念日，再次重申歷史的事實，「希望祖國完整，統一能夠早日實現。」

台灣光復80週年　陸官媒刊「丘逢甲後人」文

台灣光復80週年　陸官媒刊「丘逢甲後人」文

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

北京八寶山舉行楊振寧告別式 民眾手持相片排長隊含淚送別

北京八寶山舉行楊振寧告別式 民眾手持相片排長隊含淚送別

關鍵字：

台灣光復北京

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

更多

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面