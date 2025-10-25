　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」　陸委會：虛構謬論矮化我國

▲大陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸25日舉辦「紀念台灣光復80週年大會」，提出對台四項主張，並重申「一中原則」及「九二共識」。對此，陸委會表示，中共再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

陸委會提到，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。中共今日再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的錯假歷史敘事與片面政治框架，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，中共所謂「一中原則」、「九二共識」及「一國兩制」，最終目標在消滅中華民國、併吞台灣。中共當局今日再次提出在「一中原則」、「九二共識」基礎上爭取「和統」，這就是中共「三位一體」的對台政策主張，不會有中華民國的生存空間，也已為台灣主流民意堅決反對。

陸委會強調，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。有關中共企圖單方面藉由擘劃「統一」後的藍圖，提出「統一」後的好處，以達「誘統」目的。

陸委會認為，兩岸關係的本質在於體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主的生活方式。香港經驗也已經證明，「一國兩制」最終就是中共專制統治，中共所謂「統一」後發展前景對台灣人民毫無吸引力。

陸委會呼籲，中共應放棄對台脅迫施壓，與我民選政府平等對話，「政府兩岸政策一貫，不卑不亢、維持現狀，再次呼籲中共調整對台政策思維，放棄脅迫施壓負面行徑，務實面對台灣主流民意，與我民選政府平等對話，方有助兩岸關係正向發展，和平共處、和諧來往才是最符合兩岸人民共同利益的互動方式。」

大陸全國政協主席王滬寧在「紀念台灣光復80週年大會」提出四項主張，第一，大陸與台灣同屬一個中國，歷史經緯清晰、法理事實明確；第二，深化兩岸交流融合；第三，堅持維護中華民族整體利益，共享祖國統一美好前景，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，以和平方式實現統一；第四，團結兩岸同胞，共創民族復興偉業。

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

今天是台灣光復80周年，大陸上午於北京人民大會堂舉行紀念大會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議並致辭，強調要牢記歷史、珍愛和平，堅定推進祖國統一大業，並且「首次」系統性提出統一後台灣可享7想更好發展。會後兩岸學者、台商受訪談及大陸國家名義設立法定紀念台灣光復節用意？台灣評論員學者苑舉正表示，大陸以紀念而非慶祝的方式，體現用法定制度去捍衛歷史事實決心。至於是否擔心又被陸委會關切，他說不是第一次遭遇政治壓力，「早在『九三大閱兵』，我們有過一些交手。」

