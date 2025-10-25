　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

▲▼台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸北京大學台灣研究院院長李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

為紀念台灣光復80周年，大陸官方「首次」以國家名義設立「台灣光復紀念日」，並於今天（25日）在北京人民大會堂舉行紀念大會。大陸北京大學台灣研究院院長李義虎接受採訪時表示，台灣光復與中國人民抗日戰爭勝利密切相關，是抗戰成果的重要體現。他強調，兩岸同胞應共同強化歷史記憶，正確認識與敘述台灣光復的歷史脈絡。他也強調，大陸無論是十五五規劃建議，還是2035年遠景目標，早就把兩岸關係與國家統一列入整體規劃，凸顯中央對兩岸問題的重視已上升到長遠戰略高度。」

參加「紀念台灣光復80周年大會」，大陸著名兩岸問題專家、北京大學台灣研究院院長李義虎接受訪問表示，兩岸同胞應共同強化「歷史記憶」，正確理解與敘述台灣光復的歷史脈絡，這對於兩岸關係的發展與民族情感的延續「具有重大而深遠的意義」。

李義虎指出，台灣光復與中國人民抗日戰爭勝利「有著密切的內在關聯」，是抗戰成果的重要體現。他強調，「我們要把抗日戰爭勝利與台灣光復的連帶關係講清楚，把它的歷史邏輯揭示出來。台灣光復正是中國人民抗日戰爭勝利最主要的成果之一。」

他同時批評台灣民進黨「歪曲歷史、逃避責任」，甚至試圖淡化光復節的意義，這種做法「是對祖先與歷史的愧對」。他指出，「民進黨說的那些都是廢話，因為他們歪曲歷史，愧對祖先、愧對父母。」

談及中共二十屆四中全會公報明確把「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一」納入重要篇章，李義虎表示，這是從國家戰略層面整體考量兩岸問題的重要部署。「近年來，無論是五年規劃綱要還是2035年遠景目標，都把兩岸關係與國家統一列入整體規劃，這說明中央對兩岸問題的重視已上升到長遠戰略高度。」

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京於10月25日舉行紀念台灣光復80周年大會 。（圖／記者任以芳攝）

談及兩岸對台灣光復節處理模式與疏離。台灣文化大學國發大陸所副教授劉性仁首先分析大陸方面立場，「台灣方面慶祝台灣光復是順理成章的事，無論兩岸能夠紀念台灣光復總是好事一樁。」

劉性仁指出，大陸方面認為台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要組成部分，是中華民族反抗外來侵略、實現國家統一的重要歷史事件。因此紀念台灣光復80周年，就是要深刻銘記歷史，弘揚愛國主義精神，堅定維護國家主權和領土完整，推進兩岸關係發展及國家完全統一進程。「以現在兩岸關係，紀念台灣光復80周年對於大陸來說具有重大的現實意義。」

劉性仁表示，隨著兩岸關係複雜，台海情勢呈現高度風險，兩岸認同及認知都出現疏離感，賴清德政府認為台灣光復與大陸無關係，「冷處理」歷史話語權。大陸方面則用法理事實捍衛歷史，強調「聯大2758號決議」台灣光復是中國的事，兩岸對於這段重要歷史處理方式完全不同。

劉性仁指出，台灣社會對光復的歷史意義存在分歧，由於歷史教育與社會認同差異，許多年輕一代對台灣光復缺乏情感連結，甚至質疑其正當性。光復後，中華民國接管台灣，但是否「正式合法歸屬」的爭議在部分輿論中仍存在。

「國際層面，《舊金山和約》雖規定日本放棄對台主權，但未明確指定台灣歸屬，使台灣在國際上形成模糊戰略空間。」劉性仁進一步分析，大陸以光復為歷史根據，主張「一中原則」，部分台灣學者及政治團體則提出「台灣地位未定論」，認為法律程序不完整，兩岸對光復的解讀因此無法統一，成為各自表述的節日。

他也強調，歷史與現實均顯示，台灣自1945年脫離日本管轄以來，即由中華民國行使完整主權。台灣擁有獨立的司法、立法及行政體系，未受他國干預，實際上並不存在「未定」狀態。若台灣地位真未定，理論上應設有國際監督或託管安排，實際上從未有此安排。

劉性仁指出，但是國際社會也並未將台灣視為「無主地」或「託管地」，而是實質上視為中華民國統治下的實體。因此「台灣地位未定論」並不符合國際法與歷史事實，台灣光復更有成為兩岸紀念的理由。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
真相大白！3女大生遭「闖房噴精」　民宿勒令停業
快訊／雨彈升級！　4縣市豪大雨特報
老婆被詐戶頭清空　李興文氣炸「惡果會很嚴重」
蔡英文現身信義路！　帶愛犬向遊行民眾揮手致意
快訊／九份老街「賴阿婆芋圓」旁火警！　遊客摀嘴走避
有信心清零！　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神
被控闖辣妹房間打槍噴射！　民宿老闆喊冤：很多人進出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」　陸委會：虛構謬論矮化我國

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」　苑舉正：用法定制度捍衛歷史事實

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

娃哈哈分家大反轉！宗馥莉已回集團上班

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：統一後台灣有7項更好發展

葉劉淑儀宣布棄選！建制派老將幾乎退出立法會

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　林毅夫：重申歷史事實早日實現統一

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

陸舉辦「紀念台灣光復80週年大會」　陸委會：虛構謬論矮化我國

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」　苑舉正：用法定制度捍衛歷史事實

港澳辦駁斥「祝福名單」　批「反中亂港分子」破壞立法會選舉

不只追求形式上統一　宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

娃哈哈分家大反轉！宗馥莉已回集團上班

無法容忍台獨！最大誠意爭取和統　王滬寧：統一後台灣有7項更好發展

葉劉淑儀宣布棄選！建制派老將幾乎退出立法會

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　林毅夫：重申歷史事實早日實現統一

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

政論節目狂罵高市早苗「去死」　日本91歲左派媒體人慘了！

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

客運司機又出事！只給10秒上下車惹怒乘客　還強載下一站報復

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

大陸熱門新聞

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

主動提離婚！他「1打7」4個月崩潰求復合

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

陸設立「台灣光復紀念日」　陸委會：和中共毫無關係

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法

莫忘10/25臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃考驗兩岸智慧

老婆鹹濕曖昧8男友還開房　被綠人夫道歉：我不該偷看手機

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

宋濤：讓台灣同胞在內全體中國人過上好日子

更多熱門

相關新聞

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

陸辦紀念台灣光復大會　陸委會：虛構謬論

中國大陸25日舉辦「紀念台灣光復80週年大會」，提出對台四項主張，並重申「一中原則」及「九二共識」。對此，陸委會表示，中共再次引用二戰歷史文件，虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的謬論，矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的，台灣人民絕不會接受。

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」用意？　

大陸「紀念」台灣光復非「慶祝」用意？　

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　

台灣光復80週年　陸官媒刊「丘逢甲後人」文

台灣光復80週年　陸官媒刊「丘逢甲後人」文

關鍵字：

台灣光復兩岸關係80周年

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面