法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

▲大陸北京大學台灣研究院院長李義虎 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

為紀念台灣光復80周年，大陸官方「首次」以國家名義設立「台灣光復紀念日」，並於今天（25日）在北京人民大會堂舉行紀念大會。大陸北京大學台灣研究院院長李義虎接受採訪時表示，台灣光復與中國人民抗日戰爭勝利密切相關，是抗戰成果的重要體現。他強調，兩岸同胞應共同強化歷史記憶，正確認識與敘述台灣光復的歷史脈絡。他也強調，大陸無論是十五五規劃建議，還是2035年遠景目標，早就把兩岸關係與國家統一列入整體規劃，凸顯中央對兩岸問題的重視已上升到長遠戰略高度。」

參加「紀念台灣光復80周年大會」，大陸著名兩岸問題專家、北京大學台灣研究院院長李義虎接受訪問表示，兩岸同胞應共同強化「歷史記憶」，正確理解與敘述台灣光復的歷史脈絡，這對於兩岸關係的發展與民族情感的延續「具有重大而深遠的意義」。

李義虎指出，台灣光復與中國人民抗日戰爭勝利「有著密切的內在關聯」，是抗戰成果的重要體現。他強調，「我們要把抗日戰爭勝利與台灣光復的連帶關係講清楚，把它的歷史邏輯揭示出來。台灣光復正是中國人民抗日戰爭勝利最主要的成果之一。」

他同時批評台灣民進黨「歪曲歷史、逃避責任」，甚至試圖淡化光復節的意義，這種做法「是對祖先與歷史的愧對」。他指出，「民進黨說的那些都是廢話，因為他們歪曲歷史，愧對祖先、愧對父母。」

談及中共二十屆四中全會公報明確把「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一」納入重要篇章，李義虎表示，這是從國家戰略層面整體考量兩岸問題的重要部署。「近年來，無論是五年規劃綱要還是2035年遠景目標，都把兩岸關係與國家統一列入整體規劃，這說明中央對兩岸問題的重視已上升到長遠戰略高度。」

▲北京於10月25日舉行紀念台灣光復80周年大會 。（圖／記者任以芳攝）

談及兩岸對台灣光復節處理模式與疏離。台灣文化大學國發大陸所副教授劉性仁首先分析大陸方面立場，「台灣方面慶祝台灣光復是順理成章的事，無論兩岸能夠紀念台灣光復總是好事一樁。」

劉性仁指出，大陸方面認為台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利的重要組成部分，是中華民族反抗外來侵略、實現國家統一的重要歷史事件。因此紀念台灣光復80周年，就是要深刻銘記歷史，弘揚愛國主義精神，堅定維護國家主權和領土完整，推進兩岸關係發展及國家完全統一進程。「以現在兩岸關係，紀念台灣光復80周年對於大陸來說具有重大的現實意義。」

劉性仁表示，隨著兩岸關係複雜，台海情勢呈現高度風險，兩岸認同及認知都出現疏離感，賴清德政府認為台灣光復與大陸無關係，「冷處理」歷史話語權。大陸方面則用法理事實捍衛歷史，強調「聯大2758號決議」台灣光復是中國的事，兩岸對於這段重要歷史處理方式完全不同。

劉性仁指出，台灣社會對光復的歷史意義存在分歧，由於歷史教育與社會認同差異，許多年輕一代對台灣光復缺乏情感連結，甚至質疑其正當性。光復後，中華民國接管台灣，但是否「正式合法歸屬」的爭議在部分輿論中仍存在。

「國際層面，《舊金山和約》雖規定日本放棄對台主權，但未明確指定台灣歸屬，使台灣在國際上形成模糊戰略空間。」劉性仁進一步分析，大陸以光復為歷史根據，主張「一中原則」，部分台灣學者及政治團體則提出「台灣地位未定論」，認為法律程序不完整，兩岸對光復的解讀因此無法統一，成為各自表述的節日。

他也強調，歷史與現實均顯示，台灣自1945年脫離日本管轄以來，即由中華民國行使完整主權。台灣擁有獨立的司法、立法及行政體系，未受他國干預，實際上並不存在「未定」狀態。若台灣地位真未定，理論上應設有國際監督或託管安排，實際上從未有此安排。

劉性仁指出，但是國際社會也並未將台灣視為「無主地」或「託管地」，而是實質上視為中華民國統治下的實體。因此「台灣地位未定論」並不符合國際法與歷史事實，台灣光復更有成為兩岸紀念的理由。