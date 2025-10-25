　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「紀念台灣光復80周年大會」登場　林毅夫：重申歷史事實早日實現統一

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京今天10月25日是舉行「台灣光復80周年紀念日大會」 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，大陸官方今25日在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80周年大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席，大陸方面由全國政協主席王滬寧出席，台灣方面未見現在公職人員或退休將領。北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫稍早接受媒體訪問指出，「相信兩岸融合交往到統一，會給台灣帶來更多的機會。」談及大陸官方起立「10月25日是台灣光復紀念日」的意義，他則說，台灣光復作為大陸方面國定紀念日，再次重申歷史的事實，「希望祖國完整，統一能夠早日實現。」

▲▼ 北京、台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全國政協主席王滬寧出席。（圖／記者任以芳攝）

大陸官方選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」，這也是繼十年前舉辦「台灣光復70週年」活動後，再度以高規格形式舉行紀念。大陸主要出席官員有全國政協主席王滬寧；中共中央政治局委員、外交部長王毅；現任中央政治局委員,十三屆全國人大代表,北京市委書記尹力；中共二十屆中央政治局委員，國務院副總理劉國中；現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中共中央軍事委員會副主席張又俠；大陸人大副委員長李鴻忠；中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊；國台辦主任宋濤，相關人民團體和北京市負責人員，首都各界人士、港澳台同胞、海外僑胞、外國駐華使節代表共500多人出席大會。

台灣方面出席大多是各省台商、台青代表，全國台企聯會長李政宏、臺灣大學哲學系教授苑舉正、前立法委員邱毅等人出席，未見有現任公職人員或退休將領出席。活動流程分兩階段，首先安排4名演講人，身份有台灣青年、大陸政黨代表發言；第二階段是王滬寧發表重要講話。

▲▼台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 現任大陸全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任（副部長級），北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／記者任以芳攝）

台灣光復節前夕，大陸全國人大常委會作24日「首次」以國家立法形式，表決通過設立每年10月25日為「台灣光復紀念日」，並且選在今天25日舉行「紀念台灣光復80周年大會」。

談及兩岸現況，現任大陸全國政協常委、全國政協經濟委員會副主任（副部長級），北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫稍早接受媒體訪問，「兩岸融合在經濟上面是互利雙贏，鄭麗文當選國民黨主席是好事，她說台灣人民要站在巨人的肩膀上來發展，相信兩岸融合交往到統一，會給我們台灣帶來更多的機會。」

大陸官方起立「10月25日是台灣光復紀念日」的意義，以及民進黨禁止公職人員參與，林毅夫則說，「抗日戰爭80周年主要的成果，就是台灣脫離日本殖民，根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》與日本降書條款，法理上非常明確，台灣光復作為大陸方面國定紀念日，再次重申歷史的事實，希望祖國完整，統一能夠早日實現。」

▲▼台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全國台企聯會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

李政宏受訪也指出，台灣光復「理應是一場屬於全體台灣人的集體榮耀」，因為這是「擺脫日本五十年殖民統治的重要歷史」，更是台灣人民共同爭取自由的成果。

他強調，「當年有這麼多抗日的戰士、台灣人民做了巨大的犧牲，才得以擺脫日本的掠奪與壓迫，這段歷史怎麼能被遺忘？」同時進一步批評，台灣部分人士「不僅不願正視這段歷史，甚至還呼籲民眾不要參加光復節活動」，他直言這種態度「非常糟糕」。

李政宏說，「這是不敢面對歷史的可恥行為。忘記先烈的犧牲，就是背叛歷史。」

▲▼台灣光復80週年紀念大會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸著名兩岸問題專家、北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者任以芳攝）

同樣來參加「紀念台灣光復80周年大會」，大陸著名兩岸問題專家、北京大學台灣研究院院長李義虎表示，兩岸同胞應共同強化「歷史記憶」，正確理解與敘述台灣光復的歷史脈絡，這對於兩岸關係的發展與民族情感的延續「具有重大而深遠的意義」。

李義虎指出，台灣光復與中國人民抗日戰爭勝利「有著密切的內在關聯」，是抗戰成果的重要體現。他強調，「我們要把抗日戰爭勝利與台灣光復的連帶關係講清楚，把它的歷史邏輯揭示出來。台灣光復正是中國人民抗日戰爭勝利最主要的成果之一。」

他同時批評台灣民進黨「歪曲歷史、逃避責任」，甚至試圖淡化光復節的意義，這種做法「是對祖先與歷史的愧對」。他指出，「民進黨說的那些都是廢話，因為他們歪曲歷史，愧對祖先、愧對父母。」

談及中共二十屆四中全會公報明確把「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一」納入重要篇章，李義虎表示，這是從國家戰略層面整體考量兩岸問題的重要部署。「近年來，無論是五年規劃綱要還是2035年遠景目標，都把兩岸關係與國家統一列入整體規劃，這說明中央對兩岸問題的重視已上升到長遠戰略高度。」

李義虎最後強調，紀念台灣光復節，不僅是回顧歷史，更是兩岸同胞「共同認識民族命運、共創未來」的重要契機。他呼籲，「這是一個特別值得全體華人共同紀念的日子。」
 

10/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／64萬粉YouTuber慘了！直播探險驚見男屍　遭移送法
泰王太后駕崩！「8電視台秒變黑白」　民眾哭捧遺像
快訊／大谷翔平世界大賽首轟難救　道奇牛棚崩盤慘敗
才把豬載到市場「就爆非洲豬瘟」　業者吐心聲
快訊／非洲豬瘟台中34關聯場　檢驗出爐
恆春民宿老闆「闖房打手槍」對棉被噴射　3女大生嚇壞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

