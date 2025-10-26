「3公斤手機殼」滑到手斷！回歸黑金剛超復古　設計用意曝光　

▲美國新創公司推出「3公斤手機殼」，治療現代人的手機成癮症。（圖／翻攝kickstarter.com）



記者吳美依／綜合報導

美國新創公司Matter Neuroscience推出重達6磅（約2.7公斤）的新款手機殼，試圖透過純粹的物理痛苦，治療現代人的手機成癮症，而且初步測試顯示，效果十分顯著。

外國科技新聞網站Android Authority報導，這款手機殼採用不鏽鋼材質製作，6磅的重量讓智慧型手機瞬間變成啞鈴，使用者必須承受手臂痠痛才能滑手機。

此外，儘管所有手機功能仍可正常使用，但每個操作都變得更加困難，1980年代「黑金剛」的手機外觀，不僅無法放入口袋，更需要使用六角扳手才能拆卸4顆螺絲，只要裝上就別想輕易擺脫。

solid steel phone case weighs six pounds to limit people from using their devices https://t.co/dcri9SK20G pic.twitter.com/Yw9pyzJxCs — designboom (@designboom) October 22, 2025

設計團隊表示，這項產品源於一個玩笑，但初步測試顯示「螢幕使用時間大幅減少」，因為當手機重達6磅時，使用者的手會比大腦更快感覺疲勞，形成物理回饋機制，迫使人們放下手機，加上種種操作上的物理限制，「那種不方便就是重點」。

目前該產品預計推出iPhone 13至17的所有機型款式，包括普通版、Pro和Pro Max，但售價高達209美元（約新台幣6433元），目前在募資網站Kickstarter已籌得1.6萬美元，距離7.5萬美元目標仍有差距。

設計團隊坦言「太過昂貴」，但考慮到不鏽鋼材質、精密加工及組裝成本，加上伴隨海外製造而來的關稅，這已經是能夠維持收支平衡的最合理售價。