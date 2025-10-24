　
國際

實測影片爆紅　iPhone貼膠帶「擋鏡頭」照樣解鎖Face ID

▲▼iPhone貼膠帶也能解鎖。（圖／翻攝自X）

▲iPhone鏡頭貼膠帶也能臉部辨識解鎖。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名網友近日進行一項引發熱議的實測，他在iPhone前鏡頭上貼上膠帶，結果仍能順利通過Face ID驗證，甚至完成Apple Pay付款。許多人驚訝地認為「難道iPhone能看穿膠帶？」實際上，這一切與前鏡頭無關，而是因為Face ID使用的並非普通影像辨識，而是一套隱形的紅外線感測系統。

多數人以為Face ID解鎖時，是靠自拍鏡頭捕捉影像，但真正負責臉部辨識的，是螢幕上方那組「原深感測相機系統」（TrueDepth Camera System）。這套系統由三個主要元件組成，包括發射不可見紅外光的「泛光照明器」（Flood Illuminator），在黑暗環境中仍能「看見」臉部；再來是能投射超過3萬個紅外光點、建立立體深度地圖的「點陣投射器」（Dot Projector）。

最後是接收反射光點、計算臉部深度資訊的「紅外線鏡頭」（Infrared Camera）。這些資料最終會在晶片內的安全隔離區（Secure Enclave）中加密處理，與用戶登錄的臉部模型比對，判斷是否為本人。

至於為何貼上膠帶仍能解鎖？原因在於紅外線具有穿透多數薄膜材質的特性，對可見光而言不透明的膠帶、霧面保護貼或紙膠帶，對紅外線波段來說卻能部分透光，因此iPhone依舊能辨識臉部輪廓。不過，目前蘋果尚未針對不同覆蓋材質公布正式實驗數據，因此仍無法確認所有情況下都不受影響。

Face ID並非單純「辨認臉型」，而是將臉部特徵轉化為數學模型並加密儲存在晶片的安全區域內，不會上傳雲端或iCloud。官方指出，隨機一名陌生人誤解鎖的機率低於百萬分之一，系統也能透過機器學習持續更新臉部模型，即使配戴眼鏡、口罩或留鬍子，也能維持辨識準確度。

專家提醒，雖然膠帶等薄膜不太影響紅外線穿透，但若長期覆蓋鏡頭區域，仍可能造成散熱不良或留下污漬，進而降低Face ID精準度，建議使用者避免長時間遮擋感測區域，以確保解鎖穩定及裝置壽命。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

安全帶鎖喉！2歲童遊東京迪士尼險窒息

安全帶鎖喉！2歲童遊東京迪士尼險窒息

日本東京迪士尼樂園驚傳有幼童在搭乘遊樂設施時，頸部遭安全帶勒住，表情痛苦，現場遊客目睹後，隨即通報119，並將其送醫。工作人員察覺異狀後，也緊急停止遊樂設施，將孩童救出。

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

富士山迎初冠雪！「白帽子」晚了21天

富士山迎初冠雪！「白帽子」晚了21天

謊稱5歲女失蹤「凍屍數日」！冷血母車禍露餡

謊稱5歲女失蹤「凍屍數日」！冷血母車禍露餡

蘋果大砍iPhone Air訂單　郭明錤曝供應鏈產能大減

蘋果大砍iPhone Air訂單　郭明錤曝供應鏈產能大減

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

