實測影片爆紅　iPhone貼膠帶「擋鏡頭」照樣解鎖Face ID

▲iPhone鏡頭貼膠帶也能臉部辨識解鎖。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本一名網友近日進行一項引發熱議的實測，他在iPhone前鏡頭上貼上膠帶，結果仍能順利通過Face ID驗證，甚至完成Apple Pay付款。許多人驚訝地認為「難道iPhone能看穿膠帶？」實際上，這一切與前鏡頭無關，而是因為Face ID使用的並非普通影像辨識，而是一套隱形的紅外線感測系統。

多數人以為Face ID解鎖時，是靠自拍鏡頭捕捉影像，但真正負責臉部辨識的，是螢幕上方那組「原深感測相機系統」（TrueDepth Camera System）。這套系統由三個主要元件組成，包括發射不可見紅外光的「泛光照明器」（Flood Illuminator），在黑暗環境中仍能「看見」臉部；再來是能投射超過3萬個紅外光點、建立立體深度地圖的「點陣投射器」（Dot Projector）。

最後是接收反射光點、計算臉部深度資訊的「紅外線鏡頭」（Infrared Camera）。這些資料最終會在晶片內的安全隔離區（Secure Enclave）中加密處理，與用戶登錄的臉部模型比對，判斷是否為本人。

至於為何貼上膠帶仍能解鎖？原因在於紅外線具有穿透多數薄膜材質的特性，對可見光而言不透明的膠帶、霧面保護貼或紙膠帶，對紅外線波段來說卻能部分透光，因此iPhone依舊能辨識臉部輪廓。不過，目前蘋果尚未針對不同覆蓋材質公布正式實驗數據，因此仍無法確認所有情況下都不受影響。

Face ID並非單純「辨認臉型」，而是將臉部特徵轉化為數學模型並加密儲存在晶片的安全區域內，不會上傳雲端或iCloud。官方指出，隨機一名陌生人誤解鎖的機率低於百萬分之一，系統也能透過機器學習持續更新臉部模型，即使配戴眼鏡、口罩或留鬍子，也能維持辨識準確度。

專家提醒，雖然膠帶等薄膜不太影響紅外線穿透，但若長期覆蓋鏡頭區域，仍可能造成散熱不良或留下污漬，進而降低Face ID精準度，建議使用者避免長時間遮擋感測區域，以確保解鎖穩定及裝置壽命。