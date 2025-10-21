　
上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

（示意圖／pixabay）

▲英國新創公司LumenSEO推32小時彈性制。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

英國威爾斯首府卡地夫（Cardiff）一個新創團隊《LumenSEO》，近期調整公司員工的工時制度，執行長兼創辦人內姆斯（AledNelmes）選擇不再維持原先的周休四日，改為每週32小時的「彈性總工時」，員工可在任何時間、任何地點把32小時做滿。內姆斯在公司採行四天制後評估，精神健康、產出品質與留任率都有良好變化，如今希望把彈性再推前一步。

根據《YourTango》報導，這項宣告發布於14日。內姆斯寫下「我們正要放棄四天工作週」，並補充公司將在未來三個月試行32小時制。與會議表定工時不同的是，員工能把工時自由拆分至「一天中的任何時間、一週中的任何時間」，且無論在家中、辦公室或海外都可完成。

新制度下，32小時等同四個完整工作日、每天8小時，但不再被固定班表綁住，規則改為以「總時數」管理。內姆斯說明首個理由是「彈性」，他認為一般上班族應享有與創業者相近的自主節奏，能在自己表現最佳的時段投入工作。第二個理由來自團隊結構，LumenSEO多數成員為女性，生理週期的能量起伏與免疫變化若能用時間換取空間，效率更能穩定。第三點則談到男性多以「日週期」運作，包含他本人，常在早上9點前專注度最高，因此開放自選時段更合適。

他也把親職需求納入設計，目標打造「對父母友善的工作場域」，讓接送小孩、臨時請事假與家庭照護更有彈性。另一個動機看似輕鬆，卻貼近日常，英國天氣善變，他希望同事在陽光露臉的午後能「把握一下」，不用為了一小段休息跑繁瑣的請假流程。內姆斯在文末總結，工作應該成為生活的加分，而不是消耗。

《美國心理學會》（AmericanPsychologicalAssociation）整理的案例顯示，縮短工週常與更高的員工滿意度與身心健康連動，還能壓低成本。從更廣義的彈性角度，《美國疾病管制與預防中心》（CDC）把彈性工時與健康、掌控感與工作滿意度連結，《世界經濟論壇》（WorldEconomicForum）報告亦提到，縮短工週有助生產力與健康，長遠對環境也非壞事。

貼文發出後，內外部回饋多半正面，業界顧問與一般員工在留言區稱許這種「總量管理、時間自主」的路徑。LumenSEO內部規畫為期三個月的觀察期，期間重點檢視員工工作品質、協作順暢度與工時分布。內姆斯並未取消8小時的傳統節律，而是讓32小時的「完成方式」回到個人選擇：有人連做四天，有人分散在清晨、深夜或週末；管理端聚焦成果、節點回報與客戶時程，讓制度圍著人轉，而非要求所有人圍著制度走。

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

