3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果最新發售的iPhone 17系列日前傳出「褪色」的災情，對此，外國科技媒體 Appleinsider 指出，根據內部供應鏈的廠商透露，蘋果正在回收部分褪色的 Pro、Pro Max系列來確認變異原因，但因為案例不多，可推測出不是一個普遍性的缺陷，而是小規模的製造瑕疵。

▼有非常少的消費者指出自己的宇宙橙手機褪色成粉紅色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒指出，目前這種褪色的狀況並不常發生，因此大家在選購上真的毋須憂心，諮詢過不少專家後，追究應該不是用戶使用習慣造成，而是在手機製造過程中出現的變異。對此，今年為了減輕重量、增加散熱效率，從16的鈦金屬更改為鋁金屬，但因為鋁金屬無法透過正常的噴漆來永久著色，所以採用「鋁金屬陽極氧化」的方式進行上色。

對此，外媒推估，可能是因為在製作過程中部分比例出現錯誤，讓表層可能混入一些雜質，在沒有完整鍍膜的狀況下，與空氣中的濕氣、手汗等物質接觸才會變成褪色，而如果從災情的手機上來看，顏色變化非常均勻，並非是「清潔不當」造成的，更像是在接觸到多種物質後產生的化學反應。

外媒也指出，目前蘋果已經意識到這個問題，但並未公開的澄清，目前正處於了解問題的階段，也強調「褪色」的機率非常之低，不需要太擔心購買後發生這樣的狀況。

10/23 全台詐欺最新數據

