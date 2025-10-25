　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園萬聖城活動起跑　明星警犬變身打詐超人

▲桃警落實萬聖城活動執行安維勤務，並宣導設置「打詐桃園隊」。（圖／桃園警分局提供，下同）

▲桃警落實萬聖城活動執行安維勤務，並宣導設置「打詐桃園隊」。（圖／桃園警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園萬聖城活動於24日至11月2日結束活動共有10日。期間有光影秀、踩街定目劇、藝人表演及DJ電音趴，吸引眾多市民前往參加活動，桃園警方除落實執行安維勤務，也由少年隊、警犬隊、桃園分局在會場共同設置「打詐桃園隊」宣導攤位，並有明星警犬擔任「打詐超人」針對參加活動民眾進行反詐騙宣導。

▲▼明星警犬擔任「打詐超人」配合宣導。（圖／桃園警分局提供）

▲▼明星警犬擔任「打詐超人」配合宣導。（圖／桃園警分局提供）

▲▼明星警犬擔任「打詐超人」配合宣導。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局為使活動順利圓滿，針對活動會場周邊交通、治安等層面進行規劃。各交通熱區均有員警負責指揮疏導，並由機動巡邏組負責周邊交通違規障礙排除，以維護民眾行的安全。另於會場設置機動派出所，員警可即時為民眾提供相關服務，巡邏員警加強會場及周邊區域巡守，以嚇阻宵小蠢動。警察局少年隊、警犬隊與本分局在會場共同設置「打詐桃園隊」宣導攤位，針對參加活動民眾進行反詐騙宣導，為強化宣導效果，特地請來明星警犬擔任「打詐超人」配合宣導，許多民眾都爭相拍照留念。

張善政市長由廖恆裕局長及王智民分局長的陪同，蒞臨機動派出所視導，慰勞警察同仁冒雨執勤的辛勞，期勉長達10天的萬聖城活動，在各單位的共同努力下圓滿成功。

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／雨彈升級！　4縣市豪大雨特報
老婆被詐戶頭清空　李興文氣炸「惡果會很嚴重」
蔡英文現身信義路！　帶愛犬向遊行民眾揮手致意
快訊／九份老街「賴阿婆芋圓」旁火警！　遊客摀嘴走避
有信心清零！　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神
被控闖辣妹房間打槍噴射！　民宿老闆喊冤：很多人進出

桃園萬聖城安維勤務明星警犬打詐超人

