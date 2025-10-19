　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

▲桃園萬聖城交通接駁及管制資訊搶先看

▲桃園萬聖城提前現身快閃青埔「置地廣場」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局19日表示，「2025桃園萬聖城」於10月24日開始試營運後，為期9天的「2025桃園萬聖城」自10月25日至11月2日，將在桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大登場；由於活動期間，將擁入許多人車潮，觀旅局提醒民眾搭乘公車入城省時又方便，開車族請停新永和市場轉搭免費接駁車，以免飽受塞車、停車不便苦。

觀旅局指出，搭乘公車入城民眾，可於桃園火車站、統領百貨轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有189、220、302 和 707 等路線可抵達萬聖活動會場。

▲桃園萬聖城交通接駁及管制資訊搶先看

▲交通資訊。（圖／觀旅局提供）

外縣市搭乘高鐵前來的遊客們也可以在高鐵桃園站轉乘302及707前往會場，再次鼓勵大家不妨變裝上公車，讓公車上的乘客為您的打扮投以驚喜又驚嚇的眼光。

而開車的民眾建議導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場。假日會場周邊停車場飽和時，市府即會啟動彈性管制措施，避免車流壅塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等主要路段上，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制，屆時請駕駛人務必遵從員警及義交人員的指揮疏導管制。

▲桃園萬聖城交通接駁及管制資訊搶先看

▲交通資訊。（圖／觀旅局提供）

另外提醒會場周邊各路段行人徒步參與者多，駕車行經路口務必注意停讓行人，以策安全。萬聖城假日免費接駁車自下午12時於「新永和市場停車場」及「桃園火車站(萬壽路出口)」發車直達活動會場，每20分鐘一班，搭乘就送限量萬聖小禮物；機車族朋友則可以在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。

▲桃園萬聖城交通接駁及管制資訊搶先看

▲活動資訊。（圖／觀旅局提供）

為了讓民眾提前感受萬聖節氣氛，觀旅局與商圈業者合作推出快閃活動，為桃園萬聖城「尋寶熱潮」熱身。10月18日進行夜光踩街定目劇「魔蛛古堡守衛隊」提前現身快閃青埔「置地廣場 桃園」；10月19日中壢高商韓研社與勁舞社「群魔亂舞鬧商圈」，化身各式變裝鬼怪現身街頭，快閃現身統領廣場、新光三越及遠東百貨三大地標；10月22日則前往藝文廣場及市立圖書館總館快閃宣傳。結合商圈互動、街頭藝人與年輕族群創意，營造出萬聖節前夕的歡樂氛圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

台灣複材低碳循環聯盟正式成立　施振榮：企業界應跨界創新推動升級

燕子口堰塞湖最新上升水位國家警報　「花蓮英雄」怪手開挖現場曝

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

台灣複材低碳循環聯盟正式成立　施振榮：企業界應跨界創新推動升級

燕子口堰塞湖最新上升水位國家警報　「花蓮英雄」怪手開挖現場曝

快訊／屋我尾山一天2山難　1無生命徵象、1抽筋

比利時衝刺王Philipsen首來台　2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

40障友、600馬勇腳、百歲人瑞齊跑　埔里跑馬拉松十周年4500人同樂

快訊／立霧溪堰塞湖紅色警戒！太魯閣口、天祥等地明停班停課

日手遊掀「轉戰Steam潮」！《賽馬娘》等多款遊戲PC市場爆發成長

《魔獸世界：至暗之夜》製作團隊訪談　「房屋系統」大解密

上船就開玩！莎倫娜號華麗升級航向日韓

日韓追櫻！COSTA重磅裝潢嶄新啟航

第三人0元！歌詩達莎倫娜號日韓夢幻航程

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

相關新聞

搭計程車輸入「志工超人」　LINE GO送百元乘車券

搭計程車輸入「志工超人」　LINE GO送百元乘車券

花蓮光復災後重建工作仍持續，LINE GO宣布支援花蓮災後重建，即日起至11月3日，補貼志工乘車費，計程車叫車乘車只要輸入序號「志工超人」，就可領100元乘車券，全花蓮都可使用。

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

光復溢堤已安置655災民　補給物資24小時不打烊

光復溢堤已安置655災民　補給物資24小時不打烊

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

明天是否停班課　張善政：北北基桃晚間8點宣布

明天是否停班課　張善政：北北基桃晚間8點宣布

關鍵字：

桃園萬聖城交通接駁管制資訊

讀者迴響

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面