「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

▲桃園萬聖城提前現身快閃青埔「置地廣場」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局19日表示，「2025桃園萬聖城」於10月24日開始試營運後，為期9天的「2025桃園萬聖城」自10月25日至11月2日，將在桃園藝文廣場和藝文綠園道盛大登場；由於活動期間，將擁入許多人車潮，觀旅局提醒民眾搭乘公車入城省時又方便，開車族請停新永和市場轉搭免費接駁車，以免飽受塞車、停車不便苦。

觀旅局指出，搭乘公車入城民眾，可於桃園火車站、統領百貨轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場；經國轉運站方向有189、220、302 和 707 等路線可抵達萬聖活動會場。

▲交通資訊。（圖／觀旅局提供）

外縣市搭乘高鐵前來的遊客們也可以在高鐵桃園站轉乘302及707前往會場，再次鼓勵大家不妨變裝上公車，讓公車上的乘客為您的打扮投以驚喜又驚嚇的眼光。

而開車的民眾建議導航至「新永和市場」停車場，再轉搭萬聖免費接駁專車到達會場。假日會場周邊停車場飽和時，市府即會啟動彈性管制措施，避免車流壅塞在會場周邊的南平路、新埔六街、同德六街、同德五街、藝文一街及藝文二街等主要路段上，重要路口均派遣員警、義交進行疏導管制，屆時請駕駛人務必遵從員警及義交人員的指揮疏導管制。

▲交通資訊。（圖／觀旅局提供）

另外提醒會場周邊各路段行人徒步參與者多，駕車行經路口務必注意停讓行人，以策安全。萬聖城假日免費接駁車自下午12時於「新永和市場停車場」及「桃園火車站(萬壽路出口)」發車直達活動會場，每20分鐘一班，搭乘就送限量萬聖小禮物；機車族朋友則可以在活動期間假日至同安國小正門、同德國小中庭免費停放。

▲活動資訊。（圖／觀旅局提供）

為了讓民眾提前感受萬聖節氣氛，觀旅局與商圈業者合作推出快閃活動，為桃園萬聖城「尋寶熱潮」熱身。10月18日進行夜光踩街定目劇「魔蛛古堡守衛隊」提前現身快閃青埔「置地廣場 桃園」；10月19日中壢高商韓研社與勁舞社「群魔亂舞鬧商圈」，化身各式變裝鬼怪現身街頭，快閃現身統領廣場、新光三越及遠東百貨三大地標；10月22日則前往藝文廣場及市立圖書館總館快閃宣傳。結合商圈互動、街頭藝人與年輕族群創意，營造出萬聖節前夕的歡樂氛圍。