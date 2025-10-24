　
地方 地方焦點

桃園萬聖城周六開城　13公尺高「魔幻蜘蛛王」亮相

▲桃園萬聖城10/25開城　

▲桃園萬聖城10/25開城。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園萬聖城24日舉行宣傳活動，市長張善政表示，桃園萬聖城自10月25日起至11月2日，於桃園區藝文廣場及藝文綠園道，以「魔幻蜘蛛王」，打造融合魔法、挑戰與尋寶的奇幻冒險場景。活動期間13公尺高的魔幻蜘蛛王將現身「魔蛛古堡」守護寶藏，邀請市民共同闖關尋寶，體驗兼具創意與娛樂的萬聖節盛會。

▲桃園萬聖城10/25開城　

▲13公尺高「魔幻蜘蛛王」亮相。（圖／市府提供）

觀旅局表示，今年萬聖城以「魔幻蜘蛛王」為主題守護者，結合魔幻光影秀《蛛影幻境》與原創夜光踩街劇《魔蛛古堡守衛隊》，以光影科技與大型發光巨偶打造沉浸式體驗，為市民帶來前所未有的視覺饗宴。

▲桃園萬聖城10/25開城　

▲桃園萬聖城。（圖／市府提供）

明日開城演唱會「古堡狂歡-金曲派對」邀請麋先生Mixer、U:NUS、守夜人、Ponay卜耐及SONNIE桑尼等歌手熱力開唱；26日有「公益彩嘉年華」、「萬聖變裝競賽」與「魔幻街舞派對」；10月27日至31日登場的「桃園星光大道」，以及11月1日至2日「親子魔幻歡樂城」與「變裝電音派對」，由YOYO家族、拷秋勤、八十八顆芭樂籽及多組DJ輪番登場，嗨翻全場。

▲桃園萬聖城10/25開城　

▲公益彩券形象宣導活動。（圖／市府提供）

此外，社會局將於10月25、 26日舉辦「公益彩券形象宣導活動」，設置「夢幻公彩屋」與「公彩故事廊道」，展示桃園公益彩券盈餘運用成果，並結合闖關遊戲贈送限量好禮。觀旅局同步推出市民卡APP商圈集章抽獎活動，總獎金超過15萬元；現場並設有「六大魔怪主題市集」與「七間特色主題專賣店」，消費滿200元即可參加抽獎。「桃園萬聖城」平日下午5時至晚間9時、假日中午12時至晚間10時開放，歡迎民眾盛裝進城，共度驚奇萬聖假期。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

4縣市豪大雨特報「雨下整夜」　一路濕到這天

