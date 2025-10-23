桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

▲響應桃園萬聖城，變裝入住桃園福容半價優惠。（圖／桃園福容提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園萬聖城-魔珠古堡、將於25日起盛大開幕。位於活動地點週邊的福容桃園響應活動，以搞怪佈置及員工裝扮串連萬聖氣氛，活動期間房客全身變裝入住及可享房價5折的超值優惠，福粵樓用餐每位顧客可獲得「搞怪造型包」一顆。

另外，下載市民卡APP於館內集章還可抽萬元百貨禮券，響應討糖地圖，福容桃園歡迎學校及補習班一起來討糖，與我們一起共樂！

▲桃園福容櫃台員工變裝和民眾同樂。（圖／桃園福容提供）

福容桃園23日表示，萬眾注目的「2025桃園萬聖城」活動即將在10/25於桃園藝文廣場及藝文綠園道熱鬧開城，此次活動以魔珠古堡為主題，在藝文商圈打造數座魔幻又驚奇的裝置藝術，串聯整個藝文商圈，並推出踩街遊行、開城演唱會、變裝競賽等豐富活動，每年都吸引大量朝聖人潮。

身為商圈一員的福容桃園為萬聖城官方合作單位，將萬聖氣氛佈置延伸到大興西路，櫃台員工將打扮成最夯的鬼殺隊，還有美國隊長、白雪公主等電影及動畫角色和民眾同樂，並號召大小朋友一起來討糖，還推出多項優惠活動，10/25~11/2只要房客於入住時著完整的裝扮造型，和館內變裝員工合照於個人臉書打卡，即可以官網原價5折的價格入住。

期間於福粵樓用餐，每位顧客可獲得一顆造型吸睛的搞怪造型包，響應市民卡APP集章活動，到福容桃園掃描QRCODE即可獲得抽獎機會，有機抽中三萬元百貨公司禮券等大獎，不僅好吃又好玩，今年來逛桃園萬聖城，5折入住福容桃園還可抽機票最划算，還有機會體驗讓冰雪女王或小紅帽幫你辦理住房喔。