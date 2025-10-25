　
地方 地方焦點

國定假日不放假　南消麻豆警義消捐血＋防災宣導作伙來

▲警義消於麻豆消防分隊挽袖捐血，展現救人無假期的熱血精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲警義消於麻豆消防分隊挽袖捐血，展現救人無假期的熱血精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊與義消總隊第二大隊麻豆中隊，25日雖逢國定紀念日，仍秉持「救災助人、服務社會」宗旨，在麻豆消防分隊舉辦「麻豆消防捐熱血．學防災」公益活動，警義消人員不只挽袖捐血，也同步推廣CPR、火場逃生、防火安全等防災知識，讓節日充滿溫暖與力量。

此次活動由義消麻豆中隊長鄭名峰發起，結合麻豆婦女宣導分隊協力辦理，並由高雄捐血中心派出捐血車進駐支持。現場除捐血服務外，也設置「防災教育宣導區」，讓民眾在輸送熱血的同時，學會如何自救與救人，一次完成公益與防災的雙重意義。

▲警義消於麻豆消防分隊挽袖捐血，展現救人無假期的熱血精神。（記者林東良翻攝，下同）

活動獲得地方企業熱情響應，包括工豐企業、菘萌電氣工程、合利富、富誠建設、品廚牛排、下營飯丸、金牌金門一條根、其森牛肉湯、貳貳伍日式燒烤、松淵涮涮鍋、百豐傳牧場、一品極養生茶飲等多家店家共襄盛舉，提供餐飲與禮品回饋捐血民眾，盼拋磚引玉吸引更多人投入。

捐血與防災宣導由第二大隊副大隊長黃劭琪率中隊長廖鼎鈞、分隊長蘇哲緯及婦宣分隊成員駐點推動，除捐血服務外，也講解居家防火、火災逃生技巧與CPR＋AED操作流程，並介紹義消招募內容。現場並向高雄捐血中心及贊助單位頒發感謝狀，致謝各界共同為公益盡心力。

▲警義消於麻豆消防分隊挽袖捐血，展現救人無假期的熱血精神。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲肯定警義消在假日仍投入公益，強調捐血是守護生命的重要行動，也讓「做好事、傳愛心」成為台南城市的日常力量。消防局長李明峯表示，消防與義消平日守護市民安全，今日更用熱血與行動實踐公益，展現消防團隊的核心精神。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出，血液是救護醫療不可或缺的資源，透過這次活動不僅募集血液，更凝聚地方的愛與溫暖，讓希望隨著每袋熱血持續流動。

10/24 全台詐欺最新數據

