偏鄉也要防災力　楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

▲楠西消防分隊進入小太陽關懷協會向學童宣導防火與用電安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

防災教育要從小紮根，台南市消防局第二大隊楠西分隊，23日前往小太陽關懷協會舉辦防火防災宣導活動，依循市長黃偉哲「防災教育向下紮根、安全城市全民守護」理念，向學童及家長傳授居家用火、用電安全及地震自救常識，盼防災觀念從家庭擴散至社區。

活動中，消防人員說明住宅火災常見原因及正確滅火方式，提醒民眾「人離火熄、電器拔插頭」的重要性，並現場示範住宅火災警報器的安裝與維護方法，鼓勵家戶落實自主防火。面對地震災害，消防隊也教導學童「趴下、掩護、穩住」三步驟，建立正確避難觀念。

消防局長李明峯表示，防災宣導是消防工作不可或缺的一環，透過與社區與關懷協會合作，能讓防火防震意識深入民間，提升全民防災韌性。第二大隊大隊長王騰毅也指出，楠西分隊長期深耕偏鄉防災教育，此次除教導孩童防災知識，也透過親子參與讓防火觀念回到家庭，擴散至社區各角落。

活動最後，消防隊展示滅火器使用方法與CPR急救流程，邀請學童與家長實際操作體驗，現場互動熱烈，讓民眾對火災應變與急救技能有更深入理解。消防局呼籲，防災從家開始，落實用火用電安全、裝設火災警報器，才能真正守護生命財產安全。