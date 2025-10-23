廢鋰電池、高壓氣瓶亂丟恐釀火警　台東環保局籲正確回收

▲廢鋰電池、高壓氣瓶錯丟恐釀火警。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近期多起資源回收場火警經調查發現，主因多與廢鋰電池及高壓氣瓶遭錯誤丟棄有關。台東縣環保局提醒，鋰電池若受高溫或擠壓，容易短路爆炸；高壓氣瓶內若殘留氣體受熱膨脹，也可能瞬間破裂，若引燃周遭可燃物，不僅迅速竄出高溫火焰並釋放有毒濃煙，還將大幅增加消防救災難度，對清潔人員及社區居民安全造成威脅。

縣府指出，推動安全回收與循環利用，是台東長期環境治理與公共安全的重要方向。縣府除落實廢棄物管理，也持續結合在地社區及部落力量，推廣環境教育與優化資源回收站點，讓民眾從日常生活中實踐永續行動。此舉不僅保障清潔隊員與社區安全，也呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」及第12項「負責任的生產與消費循環」，展現台東打造安全、宜居家園的決心。

環保局進一步說明，行動電源、手機與筆電電池、卡式瓦斯罐、噴漆罐及打火機瓦斯罐等，若混入一般垃圾，在垃圾車壓縮或回收場高溫曝曬時，極可能引爆起火。若經勸導仍屢犯者，依《廢棄物清理法》可處新台幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰，提醒民眾切勿心存僥倖。

環保局也提醒，高壓容器使用完畢後，應單獨包裝並暫存於陰涼處，避免高溫引發爆炸；鋰電池回收時，則應與乾電池分開，並在正負極貼上絕緣膠帶，再放入塑膠容器內防止電解液外漏。包裝上可加註「內有高壓容器」、「內有鋰電池」等字樣，並在回收時主動告知清潔人員，以確保作業安全。

環保局呼籲，錯誤丟棄廢鋰電池與高壓氣瓶，看似小事，卻可能成為火災的導火線。唯有從源頭落實垃圾分類與資源回收，才能守護社區安全、避免悲劇發生。未來環保局將持續推動安全回收與環境教育，結合社區力量，共同打造更安全、更永續的台東。

