美國宣布「制裁哥倫比亞總統」　控涉全球毒品交易

▲美國宣布對哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）實施制裁。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部24日宣布，對哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）祭出制裁，指控他在全球非法毒品貿易中扮演角色，遭波及的還包括他的妻子、兒子與內政部長，兩國關係進一步緊繃。

根據《美聯社》報導，財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，自裴卓上任以來，哥倫比亞古柯鹼產量暴增，達數十年來最高水準，「毒品湧入美國、毒害美國人民。」

裴卓過去多次否認涉入毒品交易，這次在社群平台X上火速回應，強調已聘請美國律師反制，「幾十年來我都在打擊毒品交易，如今卻被我們幫助過的國家制裁，真是矛盾，但我們絕不退讓，也不會屈膝。」

美國與哥倫比亞雙邊關係近月持續惡化，川普（Donald Trump）政府近期強化加勒比海軍事行動，裴卓多次批評美軍對疑似毒品船隻發動攻擊，甚至痛斥美方是「殺人兇手」，指出部分船隻載有無辜哥倫比亞人。

國際危機組織（International Crisis Group）哥倫比亞資深分析師迪金森（Elizabeth Dickinson）形容，這次制裁是「雙邊危機的個人化」，指出在制度層面上，美哥關係並無實質裂痕，真正的衝突源於領導人間的個人對立。

哥倫比亞長期被視為美國在南美最可靠的安全盟友，拜登政府2022年才將其列為主要非北約盟友。然而川普日前宣布暫停所有對哥倫比亞的款項，批評裴卓對毒品生產毫無作為，國務院也在上月聯合國大會結束後撤銷了他的簽證。

內政部長貝內迪提（Armando Benedetti）在X上反擊，稱自己「從未踏進任何毒販的家門」，並怒嗆「洋人滾回家」。裴卓之子尼可拉斯（Nicolás Petro）則批評這是「前所未有的政治與司法迫害」，表示將尋求國際組織協助。

美國財政部指出，尼可拉斯2023年曾在哥倫比亞遭逮捕，罪名為「洗錢與非法致富」，被指控將毒販資金挪用至裴卓的「全面和平」計畫及競選活動，但他強調，檢方已證實案件與毒品交易或總統選舉無關。