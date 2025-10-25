川普亞洲行未排「川金會」　白宮：仍願對話

▲川普2019年在板門店與金正恩會面（圖／朝中社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）即將於下週展開亞洲訪問行程，外界盛傳他可能趁著造訪南韓期間與北韓領導人金正恩再度會晤。不過，美方官員24日澄清，目前行程表中並未安排「川金會」，但也強調情況可能改變，川普仍對重新接觸金正恩保持開放態度。

川普亞洲行未排「川金會」

根據美國高層官員在線上記者會上的說法，川普預計將於10月29日抵達南韓，展開為期兩天的國是訪問，隨後出席10月31日至11月1日在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。該名官員指出，「總統已多次表達，未來願與金正恩會面，但這次訪問沒有安排這項行程。當然，一切都有可能改變。」

此次訪問南韓是川普亞洲行的一部分，行程還包括日本與馬來西亞。外界認為，他或許藉此重啟與北韓的個人外交，特別是白宮曾多次重申，美方願意「在沒有任何前提條件下」與北韓對話。

南韓觀察：平壤出現準備跡象

值得注意的是，南韓統一部長鄭東泳24日透露，北韓近期在板門店一帶出現整理現場的跡象，「這通常是為重大會談或活動準備的行動」，並指出有許多跡象顯示召開會談的可能性很大。他同時呼籲，美朝雙方不要讓這次的機會「白白錯過」，強調「即使只有1%的可能性，也值得把握」。

另有媒體報導指出，南韓政府內部已私下討論「川金會」的可能安排，並在APEC期間暫停了板門店參訪活動，引發更多揣測。

李在明政府表態支持

南韓總統李在明政府則表示支持川普的外交努力，希望藉由重啟美朝接觸，推動南北交流、降低緊張，並促進朝鮮半島和平。川普與李在明今年8月於白宮會晤時，川普曾表達希望在今年內再次與金正恩會面，李在明則承諾將成為「推動者」，協助川普扮演「和平締造者」的角色。

三度「川金會」後關係陷入停滯

川普與金正恩上一次見面已是2019年，兩人共舉行過三場歷史性會談——2018年6月的新加坡、2019年2月的越南河內（Hanoi），以及2019年6月在板門店的短暫會面。

金正恩上月曾表態，對未來談判「持開放態度」，但前提是美國必須放棄「妄想的要求」，即要求北韓全面放棄核武。

目前白宮尚未排除川金兩人重啟對話的可能性，一名美國官員表示，「川普總統隨時準備好作出重大外交決定，只要時機成熟。」