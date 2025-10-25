　
美推組國際部隊監督加薩停火　以色列有權否決

▲▼美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）上任後首次出訪亞洲 。（圖／路透）

▲美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今日在訪問以色列期間表示，希望能儘速組建國際部隊監控加薩地區停火進展。他強調，以色列對部隊成員國享有否決權，並指出這項安排有助於確保停火協議的穩定性。

盧比歐造訪以色列南部，與來自美國、以色列及其他西方國家的部隊會面，並對加薩兩年的戰爭能畫下句點表示樂觀。他此行是美國為維持停火協議所展開的一系列努力之一，旨在防止局勢升級並促進區域和平。這項由美國總統川普（Donald Trump）主導的協議，計劃派遣多國部隊進入加薩，以協助監督並確保安全。

針對部隊成員國的組成，盧比歐透露，以色列有權否決不合適的國家參與。他表示目前已有多國展現意願，但以色列的立場至關重要，因為隊伍成員必須是以色列信任的夥伴。土耳其雖是北約成員並擁有強大軍力，但因其政府對以色列的批評立場，已遭到以方拒絕。此外，印尼和阿拉伯聯合大公國已表示願意提供支持，後者甚至已參與停火監督工作。

盧比歐進一步談到，美國可能尋求聯合國授權以促成部隊的部署，因部分國家需藉由聯合國認可才能派兵。然而，他強調不會讓聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）涉入此事，呼應以色列長期以來的立場。這場國際合作的成敗，將成為檢驗區域穩定的關鍵指標。勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）停火後，派遣一支國際部隊進入加薩監督安全。 盧比歐表示，協議的關鍵在於創造「能讓維穩部隊在組成後盡快進駐的條件」。 他證實以色列將對部隊的組成享有否決權。先前有報導指出，以色列反對土耳其參與。 盧比歐指出：「有很多國家已提議這麼做。顯然，在組成這支部隊時，成員必須是以色列能接受的人。」 土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，也是該地區軍力最強國家之一，同時也是第一個承認以色列的穆斯林國家。 但在土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）治下，土國歡迎哈瑪斯領袖，並嚴厲批評以色列。艾爾段指控以色列在加薩犯下種族滅絕，但以色列否認這項指控。 全球穆斯林人口最多的國家印尼表示，已準備好派兵前往加薩。 已於2020年與以色列關係正常化的阿拉伯聯合大公國，則已參與停火監督工作。 盧比歐表示，美國可能會為這支部隊尋求聯合國授權，因為一些國家需要聯合國認可才能部署軍隊。 川普政府已從聯合國許多機構中退出，盧比歐也再次拒絕讓聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在未來扮演任何角色；以色列長期以來一直尋求將該署邊緣化。（編譯：李佩珊）1141025

以巴戰爭

