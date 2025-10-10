川普將出席加薩協議簽署儀式　預期哈瑪斯下週放人質

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮會議上宣布，他將儘力安排前往埃及，出席加薩停火協議的簽署儀式。他透露，哈瑪斯有望在13日或14日根據協議釋放被扣押的以色列人質。川普並表示，此協議結束了加薩地區的衝突，並為中東和平帶來希望。

綜合多方媒體報導，川普指出，這次協議不僅標誌著加薩衝突的終結，也可能促成更廣泛的地區穩定。他坦言，有些人質可能難以尋回，但他相信大部分人質會在未來幾天內獲釋。此外，川普透露自己正在敲定行程細節，試圖接受埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的邀請，參加停火協議達成後在埃及舉行的慶祝活動。

川普還透露，他計劃訪問以色列，並已受邀在以色列國會發表演說。然而，他在談話中誤稱自己將是第一位在以色列國會演講的美國總統，事實上，前總統小布希（George W. Bush）、柯林頓（Bill Clinton）和卡特（Jimmy Carter）都曾在以色列國會發表過演說。川普對和平協議的後續進展則未提供太多細節，但提到可能涉及哈瑪斯解除武裝及以色列撤軍。

至於加薩的重建工作，川普透露，富有的阿拉伯國家可能會參與並提供支持，甚至可能協助維和行動。當被問到是否期待獲得諾貝爾和平獎時，川普並未直接回應，但塞西在電話中表示，川普促成加薩停火的努力值得這項殊榮。川普的下一步行動仍需等待行程確認。