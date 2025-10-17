川普警告哈瑪斯停止殺戮　否則將進軍殲滅

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天強硬表示，若巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）繼續在加薩地區針對平民展開攻擊，美國可能會「進軍殲滅」哈瑪斯。他這番話正值以色列與哈瑪斯簽訂停火協議後，卻傳出哈瑪斯持續槍殺巴勒斯坦平民的消息。

川普的最新言論來自於他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的發文。他警告，哈瑪斯的暴力行為已超出協議範疇，若再不收手，美國別無選擇，只能採取行動。儘管話語強硬，川普並未明確指明「進軍殲滅」是否意味著美軍介入，因為他日前才表示，美國並不需要派遣軍隊參與加薩的衝突。

近期，以色列軍隊開始撤出部分加薩地區，這是美國支持的20點停火協議成果之一。然而，哈瑪斯似乎趁機鞏固了對當地的掌控，並透過街頭處決加強壓制異己。這些行動引發國際關注，川普也曾對哈瑪斯的公開處決表達不滿，形容其行為猶如幫派暴力，雖然他坦言自己對此「並不太困擾」。

美國中央司令部負責中東事務的古柏海軍上將（Brad Cooper）則要求哈瑪斯停止針對平民的暴力行為，並呼籲其遵守川普提出的解決方案。隨著加薩局勢持續緊張，國際社會密切關注美國是否會進一步介入，為地區穩定提供更強力的支持。

