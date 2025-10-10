　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列國安部長反對「加薩停火」協議：釋放恐怖分子代價高

▲▼以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）。（圖／翻攝@itamarbengvir）

▲以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）。（圖／翻攝@itamarbengvir）

記者葉國吏／綜合報導　

以色列內閣正在討論由美國主導的加薩停火及人質釋放協議，內部意見分裂。國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）明確表示將反對該協議，理由是釋放恐怖分子代價過高，而其他高層官員和外部勢力也紛紛表態。

班吉維爾（Itamar Ben Gvir）在社群媒體上發文表示，儘管以色列人質能夠獲救令人欣慰，但協議中的內容會讓數千名被關押的巴勒斯坦人，包括250名犯下殺人罪的囚犯被釋放，這對以色列來說無法接受。他強調，釋放這些恐怖分子可能對國家安全構成威脅，因此他無法支持該協議。極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）也早已表態反對，並表示投票時會同樣否決。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，協議須經內閣批准才能生效。目前，尼坦雅胡正與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）會談，以促成協議的落實。另一方面，哈瑪斯高層哈雅（Khalil Al-Hayya）在公開演說中宣布加薩戰爭已結束，並稱依協議內容，以色列將釋放被關押的巴勒斯坦婦女與兒童，停火具有永久性。

國際間對此協議反應不一。哈瑪斯盟友葉門青年運動表示，將密切監督以色列的履約情況，若發現違約行為將重新合作支援加薩。伊朗則表態支持停火協議。然而，加薩衛生局指出，以色列當天對加薩市一棟建築進行空襲，導致至少4人死亡、數十人受傷。以軍電台稱空襲目標是哈瑪斯相關人士，但軍方尚未正式回應。

相關新聞

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

以色列和哈瑪斯的代表今天進行停火協商，最新消息傳出哈馬斯已經同意加薩停火協議。

川普下通牒停火　哈瑪斯同意釋放加薩所有人質

川普下通牒停火　哈瑪斯同意釋放加薩所有人質

聯合國表決支持　「不含哈瑪斯」的巴勒斯坦國

聯合國表決支持　「不含哈瑪斯」的巴勒斯坦國

以色列單方面轟炸卡達　川普批：不利推進目標

以色列單方面轟炸卡達　川普批：不利推進目標

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

尼坦雅胡：啟動加薩停火談判　結束戰爭釋放人質

以巴戰爭

