國際

以色列開始第一階段撤軍　20萬人重返北加薩

▲以色列軍車停在邊境附近。（圖／VCG）

▲以色列軍車停在邊境附近。（圖／VCG）

記者葉國吏／綜合報導　

以色列今天正式宣布在加薩地區停火並開始撤軍，隨後數十萬巴勒斯坦民眾開始返回家鄉，面對的是一片滿目瘡痍的景象。這場由美國總統川普（Donald Trump）促成的停火協議，也讓以色列人質家屬看到希望，期待被扣押的親人能早日回歸。

以色列軍方表示，已正式停止所有攻擊行動，並開啟執行停火協議的準備工作，同時期待被扣押人質的安全返還。美國國防部也對外證實，以色列已完成川普和平計畫的第一階段撤軍。然而，目前以軍仍掌控超過一半的巴勒斯坦領土，具體的和平進展仍需更多時間。

加薩民防部門最新消息指出，自停火生效後，已有約20萬人陸續返回加薩北部。該部門發言人馬哈穆德·巴薩爾（Mahmud Bassal）表示：「今天我們看到大約20萬居民重返加薩北部。」這個民防部門隸屬於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），在協助人民重建家園方面扮演了重要角色。

經歷了長達兩年的殘酷戰爭，重返家鄉的巴勒斯坦民眾面臨著極大的挑戰，廢墟、失去的親人以及不確定的未來都等待著他們去面對。同時，以色列人質家屬也在焦急等待，盼望停火協議能夠持續，讓更多家庭得以團聚。這場由美國積極推動的和平進程，能否真正改寫這片土地的命運，仍待時間給出答案。

