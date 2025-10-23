嚴防非洲豬瘟！北市派員聯合稽查　這「2市場」豬肉攤休市5日

▲台北市政府市場處偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查。（圖／產發局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

農業部昨公布台中出現非洲豬瘟，感染源仍在疫調中，台北市唯一台大實驗農場有飼養豬，昨動保處已第一時間調查。由於台北市也是相當大的豬肉消費地，台北市政府市場處今（23日）偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場，針對豬肉攤位進行聯合稽查。稽查結果，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。另部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。

針對台中地區爆發疑似非洲豬瘟案例，農業部已於昨日中午12時起公告全國豬隻禁運、禁宰5天，並視疫情發展滾動調整。台北市政府立即啟動防疫應變機制，市場處於昨日第一時間通知轄管各公有市場及自治會，要求各豬肉品攤商落實肉品溯源管理，嚴禁販售來源不明之豬肉及其加工製品，並應備妥屠宰證明及進貨來源文件，以供查驗。同時，加強宣導非洲豬瘟防疫觀念，呼籲攤商確實落實自主管理及通報作業，共同維護市場肉品衛生安全。

市場處今日偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。後續市場處將持續辦理稽查，以確實掌握各攤商肉品進貨來源。另部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。

市場處強調，將持續密切配合農業部及市府防疫指揮體系之各項指令，並依中央滾動調整措施加強稽查頻率與宣導力道，確保本市肉品來源安全可追、販售過程衛生透明，齊心防堵非洲豬瘟疫情擴散，守護市民食的安全。