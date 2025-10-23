　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-顏若芳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新壽昨鬆口在北市府同意返還北士科T17、T18「已支付的相關成本」前提下，雙方合意解除地上權契約，但「已支付的相關成本」為何？台北市副市長李四川在議會答詢時曾表示，已繳交的權利金約30幾億元，另外再補償約5到8億元，昨面對追問則回應，「還要再協商」。民進黨台北市議員顏若芳曾提出試算，認為「47.25億元」應該是解約費用的天花板。

顏若芳日前在議會質詢時曾表示，在合意終止條款中，只要北市府及新壽透過協調委員會決議，解約原因屬「除外情事」，就可以以「地上權剩餘價值」來計算需付給新壽的分手費；如以合意解約時間落在10月24日為例，地上權剩餘價值應為40.78億，加計返還履約保證金、剩餘租金，甚至利息損失，總額為47.25億。她認為，「47.25億元」應該是市府與新壽談判應堅守的預算天花板，未來市府提出預算到議會審議時，也不應超過此價格。

台北市長蔣萬安13日到議會答詢時提到，外傳的金額都是媒體的報導，市府不預設立場，要等新壽提出具體條件，告知計算方式，市府會評估合不合理，依程序辦理；輝達也願意承受該承受的部分，等新壽提出後，三方協商。目前新壽權利金已繳29億元、土地租金2億餘元，合計約32億餘元。李四川當時補充說，市府初步估算，除了返還新壽已繳的32億餘元，另外還有約5到8億元要再做協商。

對於新壽稱只想取回成本，包括保證金，市府有合理價格？補償金也未明說，如果用董事會為由要補償金該如何？李四川昨日表示，新壽開記者會前，總經理有跟自己通過電話，「原則上他告訴我，只就成本、繳錢希望還給他們，他們就可以合意解約」。是否是40幾億？李則說，詳細部分要坐下來談才會知道。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

嚴防非洲豬瘟！北市派員聯合稽查　這「2市場」豬肉攤休市5日

嚴防非洲豬瘟！北市派員聯合稽查　這「2市場」豬肉攤休市5日

農業部昨公布台中出現非洲豬瘟，感染源仍在疫調中，台北市唯一台大實驗農場有飼養豬，昨動保處已第一時間調查。由於台北市也是相當大的豬肉消費地，台北市政府市場處今（23日）偕同衛生局、動保處及警察局前往環南市場、西寧市場及南門市場聯合稽查，針對豬肉攤位進行稽查。稽查結果，各豬肉販售攤位均能出示合法屠宰證明及進貨來源文件，尚未發現異常情形。另部分市場如西寧市場、龍城市場為配合中央禁宰政策，已主動宣布豬肉攤休市5日。

北士科核心再升溫！「漢皇韶光」以首圈輕盈門檻搶先登場

北士科核心再升溫！「漢皇韶光」以首圈輕盈門檻搶先登場

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

2030再戰台北市長？　連勝文：不用再幫我算命

2030再戰台北市長？　連勝文：不用再幫我算命

新壽成全！輝達進駐北士科有解　士林3寶2檔漲停

新壽成全！輝達進駐北士科有解　士林3寶2檔漲停

