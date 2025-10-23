嚴防非洲豬瘟！宜蘭加強校園食材管理　推「惜食減廚餘」

▲宜蘭縣府啟動非洲豬瘟緊急應變，跨局處聯手防疫，守護食安與養豬產業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

非洲豬瘟再度敲響警鐘！農業部昨（22）日公布臺中市梧棲區一廚餘養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，宜蘭縣政府迅速啟動緊急應變機制。代理縣長林茂盛今（23）日指示縣府團隊全面防疫，要求業者遵守禁宰、禁運及禁止廚餘養豬等規定，並加強校園食材管理，11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他安全替代食材，守護縣民食安與養豬產業安全。

農業部自10月22日中午起，全國實施豬隻禁宰、禁運措施，宜蘭縣肉品市場同步休市，宜縣府立即啟動緊急應變機制，配合中央政策並展開多項防疫措施：

一、每日加強養豬場周邊道路消毒，調閱化製場化製量與來源資料，密切掌握豬隻死亡動態，降低病毒傳播風險。

二、全面查核過去使用廚餘養豬的場戶，確保停止餵飼行為，杜絕病毒透過廚餘進入豬場。

三、養豬業者禁止載運廚餘，廚餘統一由合格清運機構處理，運至環保局指定地點，避免交叉感染。

宜縣府為防止非洲豬瘟肉品進入校園，即日起要求各級學校彈性調整菜單，至11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他蛋白質替代食材，同時確保營養午餐的營養與熱量符合教育部標準。教育處、農業處及衛生局將聯合稽查，嚴格把關食材安全，保障學童健康。

縣府呼籲養豬業者落實場內生物安全，禁止使用非法疫苗，並加強人車出入管制及消毒作業；若發現豬隻異常死亡，應立即通報，禁止私自掩埋或棄置。

此外，縣府倡導「惜食減廚餘」行動，呼籲民眾在家「吃多少、買多少、煮多少」，在外「吃多少、點多少、不浪費」，並確保廚餘瀝水後交由垃圾車廚餘桶收集處理，減少病毒傳播風險。

宜縣府強調，防疫與環境安全需要全民攜手合作，從日常生活落實防疫與惜食習慣，共同守護宜蘭縣的養豬產業穩定及縣民健康。