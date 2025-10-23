　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嚴防非洲豬瘟！宜蘭加強校園食材管理　推「惜食減廚餘」

▲▼宜蘭縣府啟動非洲豬瘟緊急應變，跨局處聯手防疫，守護食安與養豬產業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭縣府啟動非洲豬瘟緊急應變，跨局處聯手防疫，守護食安與養豬產業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

非洲豬瘟再度敲響警鐘！農業部昨（22）日公布臺中市梧棲區一廚餘養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，宜蘭縣政府迅速啟動緊急應變機制。代理縣長林茂盛今（23）日指示縣府團隊全面防疫，要求業者遵守禁宰、禁運及禁止廚餘養豬等規定，並加強校園食材管理，11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他安全替代食材，守護縣民食安與養豬產業安全。

▲▼宜蘭縣府啟動非洲豬瘟緊急應變，跨局處聯手防疫，守護食安與養豬產業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部自10月22日中午起，全國實施豬隻禁宰、禁運措施，宜蘭縣肉品市場同步休市，宜縣府立即啟動緊急應變機制，配合中央政策並展開多項防疫措施：

一、每日加強養豬場周邊道路消毒，調閱化製場化製量與來源資料，密切掌握豬隻死亡動態，降低病毒傳播風險。
二、全面查核過去使用廚餘養豬的場戶，確保停止餵飼行為，杜絕病毒透過廚餘進入豬場。
三、養豬業者禁止載運廚餘，廚餘統一由合格清運機構處理，運至環保局指定地點，避免交叉感染。

宜縣府為防止非洲豬瘟肉品進入校園，即日起要求各級學校彈性調整菜單，至11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他蛋白質替代食材，同時確保營養午餐的營養與熱量符合教育部標準。教育處、農業處及衛生局將聯合稽查，嚴格把關食材安全，保障學童健康。

縣府呼籲養豬業者落實場內生物安全，禁止使用非法疫苗，並加強人車出入管制及消毒作業；若發現豬隻異常死亡，應立即通報，禁止私自掩埋或棄置。

此外，縣府倡導「惜食減廚餘」行動，呼籲民眾在家「吃多少、買多少、煮多少」，在外「吃多少、點多少、不浪費」，並確保廚餘瀝水後交由垃圾車廚餘桶收集處理，減少病毒傳播風險。

宜縣府強調，防疫與環境安全需要全民攜手合作，從日常生活落實防疫與惜食習慣，共同守護宜蘭縣的養豬產業穩定及縣民健康。

▲▼宜蘭縣府啟動非洲豬瘟緊急應變，跨局處聯手防疫，守護食安與養豬產業。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

「三金歌王」殷正洋、方季惟來基隆！2025秋光音樂節10/24開唱　連假衝沙灣「時光旅行」

快訊／14:35南投中寮規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬　盧秀燕：禁止打包

多了8張！LINE「1款表情貼」爆紅回歸　網嗨：立刻買來炫耀

多人吃完「牛喜壽喜燒」上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼：這是生理需求

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

快訊／5縣市豪大雨特報　下到深夜

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

「三金歌王」殷正洋、方季惟來基隆！2025秋光音樂節10/24開唱　連假衝沙灣「時光旅行」

快訊／14:35南投中寮規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」

遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬　盧秀燕：禁止打包

多了8張！LINE「1款表情貼」爆紅回歸　網嗨：立刻買來炫耀

多人吃完「牛喜壽喜燒」上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

母單男交女友！嫌她「2反差」形象崩壞　網傻眼：這是生理需求

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

快訊／5縣市豪大雨特報　下到深夜

強化校園機車安全教育　台東警成功分局推動「停讓文化2.0」

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

生活熱門新聞

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

他回國見1成分「精美禮盒要銷毀」　下場恐罰百萬

連假明登場！　「雨最大」地區曝

全國禁用餵豬　環境部：廚餘不再進豬場

「台灣旁邊低壓」成颱機率曝　6縣市豪大雨特報

台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

28頭「疫豬」流入大安肉品市場　市府急查流向

快訊／豬隻禁宰禁運「可能延長為15天」！農業部：要觀察潛伏期

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

更多熱門

相關新聞

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬

台中市宣布11月底前營養午餐禁用溫體豬

針對疑似非洲豬瘟疫情，台中市副市長黃國榮今（23）日上午表示，教育局已要求校園營養午餐禁吃溫體豬肉直到11月底；衛生局10月底前要查核至少500件豬肉加工業者等，確保肉品來源安全。而市長盧秀燕下午陪同行政院長卓榮泰視察前進應變中心時，更要求各級學校禁止打包剩餘食物，如果學校對豬肉來源有疑慮，也可調整菜單，改以魚、雞、蛋或豆製品作為替代食材，兼顧學生營養均衡。

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

修法全面禁用廚餘餵豬？　國民黨團：先徵詢各方意見再決定

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

快訊／北市宣布營養午餐「禁用溫體豬」！教育局：以雞肉魚類替代

關鍵字：

宜蘭非洲豬瘟緊急應變

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面