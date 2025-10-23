嚴堵非洲豬瘟　農業部強化流程：有疑似症狀就進行採檢

▲台中傳出有養豬場豬隻大量死亡，檢驗後竟出現非洲豬瘟核酸陽性反應，邊境嚴守7年成果一夕破功。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台中傳出有養豬場豬隻大量死亡，檢驗後竟出現非洲豬瘟核酸陽性反應，中央地方緊急圍堵。針對未來是否建議有類似案例就強制進行採樣？農業部說，10月21日已經有發現疑似非洲豬瘟的案例，「後續假設現場有出現類似症狀，會和地方動物防治機關要求，有疑似症狀就進行採檢」。

農業部防檢署組長林念農今在行政院會後說，當時業者已經找特約獸醫師診斷，認為是「胸膜型肺炎」而非異常情形，但後續治療後仍持續死亡，可能不是當初判定的結果，台中市動保處才再到現場做採樣，後續才發現非洲豬瘟的案例。

至於未來會建議有類似案例就強制採樣？林念農說，10月21日已經有發現疑似非洲豬瘟的案例，「後續假設現場有出現類似症狀，會和地方動物防治機關要求，有疑似症狀就進行採檢」。

至於動物屍體處理的部分，林念農說，主要還是看現場場地與環境，部分養豬戶現場腹地不夠，且沒有適合掩埋的場所，台中市已經有規劃動物屍體掩埋地點，但地點周邊還有樹林等，現場評估不適合採取焚燒。

林念農強調，要採掩埋的方式前，也有會同當地環保局到現場做好適當處置，包括鋪設不透水布等，避免地下水滲漏，基本上這些在現場都有做適當處置，掩埋後也有做消毒及適當防護措施。

而此次豬隻死亡後到送驗長達10天，傳出因飼主不願採樣，台中市府稱沒有法源無法強制，是否真沒有法源？林念農說，台中有反應現場遇到要採檢但飼主不願配合可能沒有法源的部分，這在「動物傳染病防治條例」第9條、第13條有規定，所有人要配合動物防疫人員執行相關場所跟動物檢查，如果違反相關規定的話可以裁罰3到15萬元。

而關豬隻流向大安肉品市場，農業部防檢署組長林念農說明，養豬場是在13日運送28頭豬隻到大安肉品市場，運到肉品市場、屠宰場後，所有豬隻都是經過屠宰衛生檢查把關，疑似非洲豬瘟的案例，在臨床上會出現一些症狀，在解剖過程會有異常出血，「該段時間，屠宰場沒有發現任何異常情形」。

▲農業部防檢署組長林念農出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）