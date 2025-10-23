快訊／好市多實施「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

▲好市多率先祭出豬肉商品限購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

台中畜牧場傳出非洲豬瘟案例，農業部自22日起實施5天「禁宰、禁運」措施，有民眾憂心漲價而囤貨，美式賣場好市多（Costco）即起全台實施限購令，會員「一卡限購一份」，成為第一家採取限購措施的賣場。家樂福則表示目前貨量充足，且售價不變。

台灣好市多說明，因應政府「禁宰」、「禁運」政策，全台好市多賣場豬肉品項實施「一卡限購一份」規定。此次限購政策「涵蓋所有豬肉品項」，主要是為了配合政府防疫政策、維持貨量穩定，確保更多會員都能公平購買到所需肉品。

▲好市多「豬肉限購令」涵蓋所有豬肉品項。（圖／業者提供）



目前已有攤商傳出豬肉小幅漲價2成；而其他超市及量販業者則強調供應穩定、食安無虞。全聯表示，目前全台生鮮豬肉供貨量充足，肉品皆來自可溯源契約牧場與合格屠宰廠，全程由獸醫師駐廠把關，確保消費者安心選購。

家樂福則指出，販售的台灣冷藏、冷凍豬肉商品均與契作牧場合作，嚴格控管豬隻飼養與屠宰過程，並定期稽核供應廠，貨源穩定、品質安全，且目前豬肉價格不變。

▲全聯超市強調供貨充足，來自可溯源契約牧場與合格屠宰廠，食安無虞。（圖／記者林育綾攝）

愛買也回應，各門市豬肉主要來源為台糖公司、屏東合法登錄養豬場，產品均通過政府檢驗與防疫規範，後續將依主管機關公告滾動調整進貨與販售策略，確保食用安全並維持穩定供應。