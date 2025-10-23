　
民生消費

快訊／好市多實施「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多率先祭出豬肉商品限購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

台中畜牧場傳出非洲豬瘟案例，農業部自22日起實施5天「禁宰、禁運」措施，有民眾憂心漲價而囤貨，美式賣場好市多（Costco）即起全台實施限購令，會員「一卡限購一份」，成為第一家採取限購措施的賣場。家樂福則表示目前貨量充足，且售價不變。

台灣好市多說明，因應政府「禁宰」、「禁運」政策，全台好市多賣場豬肉品項實施「一卡限購一份」規定。此次限購政策「涵蓋所有豬肉品項」，主要是為了配合政府防疫政策、維持貨量穩定，確保更多會員都能公平購買到所需肉品。

▲▼好市多祭出豬肉限購令。（圖／業者提供）

▲好市多「豬肉限購令」涵蓋所有豬肉品項。（圖／業者提供）

目前已有攤商傳出豬肉小幅漲價2成；而其他超市及量販業者則強調供應穩定、食安無虞。全聯表示，目前全台生鮮豬肉供貨量充足，肉品皆來自可溯源契約牧場與合格屠宰廠，全程由獸醫師駐廠把關，確保消費者安心選購。

家樂福則指出，販售的台灣冷藏、冷凍豬肉商品均與契作牧場合作，嚴格控管豬隻飼養與屠宰過程，並定期稽核供應廠，貨源穩定、品質安全，且目前豬肉價格不變。

▲▼全聯超市販售豬肉，肉品來自可溯源契約牧場與合格屠宰廠。豬肉，勿用於負面新聞示意圖。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯超市強調供貨充足，來自可溯源契約牧場與合格屠宰廠，食安無虞。（圖／記者林育綾攝）

愛買也回應，各門市豬肉主要來源為台糖公司、屏東合法登錄養豬場，產品均通過政府檢驗與防疫規範，後續將依主管機關公告滾動調整進貨與販售策略，確保食用安全並維持穩定供應。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

嚴防非洲豬瘟！宜蘭推「惜食減廚餘」

嚴防非洲豬瘟！宜蘭推「惜食減廚餘」

非洲豬瘟再度敲響警鐘！農業部昨（22）日公布臺中市梧棲區一廚餘養豬場檢出非洲豬瘟陽性反應，宜蘭縣政府迅速啟動緊急應變機制。代理縣長林茂盛今（23）日指示縣府團隊全面防疫，要求業者遵守禁宰、禁運及禁止廚餘養豬等規定，並加強校園食材管理，11月底前暫停使用溫體豬肉，改採CAS合格冷凍豬肉或其他安全替代食材，守護縣民食安與養豬產業安全。

嚴防非洲豬瘟！北市派員聯合稽查　這「2市場」豬肉攤休市5日

嚴防非洲豬瘟！北市派員聯合稽查　這「2市場」豬肉攤休市5日

嚴堵非洲豬瘟　農業部強化流程：有疑似症狀就進行採檢

嚴堵非洲豬瘟　農業部強化流程：有疑似症狀就進行採檢

盧秀燕未出席記者會　副市長：已兩度主持應變會議

盧秀燕未出席記者會　副市長：已兩度主持應變會議

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

非洲豬瘟現蹤！禁廚餘養豬？　農業部：目前沒有全面禁止做法

好市多豬肉限購非洲豬瘟豬肉

