台灣是習近平眼中的蘋果　林佳龍：對川習會有沙盤推演

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（領袖峰會）10月31日至11月1日在南韓慶州舉行，而美國總統川普也預計和中國國家主席習近平會晤，川普日前提到，預期將討論到台灣議題。對此，外交部長林佳龍今（22日）表示，台灣是習近平眼中的蘋果，台灣跟美方都保持密切溝通，且美國有《台灣關係法》跟六項保證，因此台灣議題並非任何總統能單方面去談的。林佳龍也說，川普是談判大師，美中問題要談的也很多，「台灣現在不是重點」，而外交部也有沙盤推演。

立法院外交及國防委員會今（22日）邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席並備質詢。

美國總統川普預計在月底的APEC上與中國國家主席習近平會晤，川普更預告將把台灣納入川習會談判的議題，不分朝野立委均關心此事。民進黨立委陳俊宇質詢時關切，我方有無掌握會中討論台灣議題的相關走向？

林佳龍回應，「川普總統本身也有表達，他說他並沒有要去談」，川普也認為習近平應該是很重視台灣的議題。但在APEC的場合大家都很清楚，重點不在於處理兩岸關係，「我們跟美方都保持密切的溝通」，他們也不斷強調，對台灣的堅定支持，他們和中國間的互動不會去傷害到台灣。不過，由於APEC、川習會與否都還在發展中，沒有到最後一刻，誰都不能掌握最後出現的方式是什麼。

民進黨立委羅美玲也關心此議題，很多國人對川普政府和台灣關係是否會產生變化、漸行漸遠感到擔憂和疑慮，近來美國也常打「台灣牌」，包括川普跟媒體透露這次會在APEC跟習近平見面，並特別提到會討論到台灣議題。

林佳龍則說，川普是被動的，是媒體詢問他，而川普提及台灣是假設習近平有見面會想談這個問題，「因為那是他（習近平）眼中的蘋果」，但如果詳細去看川普的回應，他說他沒有想要在這個時候談這個問題。

「那我也特別提出，其實這也不是誰能夠去談的問題」，林佳龍強調，美國有《台灣關係法》跟六項保證，如果去詳細看裡面的內容，「這不是任何總統他單方面可以去談的」，美國國會也把《台灣關係法》跟六項保證透過共同決議，現在甚至是立法的方式，所以這是跨黨派的，因此他認為美國對台政策相當一致，美中有美中的政策，美台也有美台的政策。

國民黨立委馬文君質詢時也問，若川習會提及台灣議題，我方會如何因應？林佳龍表示，確實我方都有做不同發展的劇本、預判，想定各種可能，比方有沒有見面？見面談了些什麼？但因為我們跟美方都有密切溝通，「你知道川普的風格，他是一個談判大師，他也很enjoy談判」，「我們也了解美中的問題要談的也很多，台灣現在不是重點」，而外交部也有沙盤推演，有些是象徵性，也有些是實質性。