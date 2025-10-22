　
拉攏川普！日本首相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」　外媒曝大禮包內容

▲▼日本首相高市早苗21日晚間召開記者會。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗21日晚間召開記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本新任首相高市早苗上任後，正準備向美國總統川普提出一項採購與投資方案，內容包括購買美國皮卡車、黃豆以及液化天然氣（LNG），藉此強化美日貿易與安全合作。不過，高市並未打算在會談承諾新的國防支出目標，顯示她在拉攏華府與維持國內政治平衡之間，仍採取審慎態度。

根據《路透社》，川普預定下週初訪問東京，這是他連任後首次訪日。雙方會談將延續日本前首相石破茂任內達成的貿易協議，日本承諾在美國投資高達5500億美元，以換取美方調降汽車關稅。高市早苗在就職記者會強調，「與美國的同盟關係，是日本外交與安全政策的基石。」

對高市而言，這場會面不僅是第一場外交秀，也被視為鞏固少數政府執政基礎的重要契機。

消息人士透露，高市早苗準備提出的「甜頭」之一，是購買美國福特（Ford）F-150皮卡車，這項提議最初由川普提出。川普8月接受美媒《CNBC》專訪時表示，日本準備購買福特150。不過，美國皮卡車體積龐大、油耗偏高，對日本消費者而言並不實用。日方考慮將這些車輛改作除雪車使用，以符合實際需求。

▲▼ 美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

此外，日本也計畫增購美國黃豆，以回應美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的請求。近年中國限制從美國進口黃豆，導致美國農民銷售受挫。據悉，日本可能減少從巴西進口的黃豆數量，為美國貨源騰出空間。目前，美國黃豆已占日本總進口量約7成。

除了農產品外，日本還打算增加對美國液化天然氣（LNG）的採購，但暫不包括川普主導的阿拉斯加輸氣管道計畫。同時，日方官員也將提出一份投資候選清單，列入5500億美元投資協議的框架內，供兩國政府審查後，由川普決定最終投資項目。

報導提到，在自民黨總裁選舉期間，高市早苗是5名候選人中唯一質疑這項協議「利益分配不公」的人。她在勝選後仍表示會履行協議內容，「即使利潤分配比例是一比九，只要風險低，依然具有商業價值」。

在防衛議題上，高市早苗已多次表示希望加強與華府的安全合作。日本目前是美軍在海外最大的駐紮地之一，擁有航空母艦、海軍陸戰隊遠征部隊及多架戰機。消息人士指出，高市預計下週將表達日本願意加快達成國防支出占GDP 2％的目標，該目標原訂於2027年完成。她將指示防衛官員重新檢討2022年制定的3份戰略文件。

日本外務大臣茂木敏充21日受訪時表示，「重點不在於金額或GDP比例，而是防衛能力的實質內容。」

據悉，川普預計於27日抵達日本，28日離境，期間也將拜會日本天皇德仁。之後，川普與高市預定共同前往馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，並轉赴南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）高峰會。

