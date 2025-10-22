　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／豬瘟拉警報！彰化8.9萬學子營養午餐受衝擊　縣府調整菜單

▲非洲豬瘟來襲，彰化縣政府改營養午餐菜單。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲非洲豬瘟來襲，彰化縣政府改營養午餐菜單。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市傳出疑似非洲豬瘟疫情，讓緊鄰的「養豬大縣」彰化全面警戒！彰化縣不僅年產值超過百億，台灣更是亞洲唯一獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「三大豬病非疫國」的地區，面對防疫威脅，縣府除了下令將熟廚餘全數送往焚化爐，同步緊急啟動校園午餐應變機制，全力守護全縣約8萬9千名學生的飲食安全與健康。

台中市梧棲區某養豬場自10月10日起傳出豬隻異常死亡，經檢驗疑似為非洲豬瘟案例，由於彰化縣為國內重要畜產基地，此消息引起縣府高度重視。為防堵疫情擴散，並維持校園營養午餐供應穩定，縣府已要求各學校全面配合農業部防疫政策，即刻與午餐供應廠商協調，啟動菜單調整機制。

▲非洲豬瘟來襲，彰化縣政府改營養午餐菜單。（資料圖／彰化縣政府提供）

▲非洲豬瘟來襲，彰化縣政府改營養午餐菜單。（資料圖／彰化縣政府提供）

教育處表示，因應這波防疫需求，各校營養午餐將落實三大措施：第一，全面要求豬肉食材須檢附CAS等合格來源證明，確保肉品安全無虞；第二，必要時將暫時以雞肉、魚肉或豆製品替代豬肉，維持蛋白質供應；第三，加強宣導惜食減量，避免食物浪費。

此外，縣府營養師團隊也已動起來，將針對各校調整後的菜單進行專業審查，確保學童在防疫期間的膳食營養均衡，讓學童吃得安心，家長也能放心。

縣府強調，彰化縣將落實各項防疫作為，為了維護學童健康與飲食安全的決心，呼籲民眾與業者共同配合防疫政策，齊心守護台灣豬肉產業與民生飲食安全。

相關新聞

台中驗出非洲豬瘟！　黃偉哲說話了

台中驗出非洲豬瘟！　黃偉哲說話了

中部首度傳出非洲豬瘟確診案例，農業部證實台中梧棲一處養豬場採檢陽性，引發地方養豬業高度緊張，台南市長黃偉哲22日緊急在永華市政中心宣佈啟動高規格防疫應變機制，並將動用第二預備金撥付1000萬元，作為防疫、宣導與產業補強費用，務必阻擋疫情南下。

禁運宰5天釀豬源斷炊　 彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮

禁運宰5天釀豬源斷炊　 彰化肉圓、爌肉飯恐爆休店潮

正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

正國會推黃秀芳參加彰化縣長初選　邱建富執意參選遭除名

即／台中爆非洲豬瘟！彰化緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

即／台中爆非洲豬瘟！彰化緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

非洲豬瘟非人畜共通傳染病　感染科權威：人吃不會遭感染

非洲豬瘟非人畜共通傳染病　感染科權威：人吃不會遭感染

