快訊／老乾杯這品項改用荷蘭培根　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

▲八方雲集擬推出全新雞肉鍋貼與水餃。（圖／記者項瀚攝）

記者黃士原／台北報導

農業部今天上午公布台中養豬場驗出國內首例疑似非洲豬瘟案例，今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，餐飲業者也隨著調整營運，老乾杯的「起司燒」全面改用荷蘭及加拿大培根、鼎泰豐採用冷藏冷凍豬肉，而八方雲集則是研擬推出已完成研發的全新雞肉鍋貼與水餃。

農業部今（22日）由部長陳駿季主持召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動7項防疫作為，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長。

▲乾杯停售豬五花，確認無虞後再行恢復供應。（圖／乾杯提供）

因應豬隻禁運禁宰，餐飲業者隨之調整營運，乾杯集團表示，雖然旗下品牌所使用的豬肉，主要來源為西班牙伊比利豬與芬蘭豬等進口肉品，但老乾杯的「起司燒」全面改用荷蘭及加拿大培根，以待台灣豬肉品的採購來源追溯與釐清作業完成，並確認無虞後再行恢復供應。

八方雲集則指出，公司肉品皆符合政府規範，目前庫存仍備有歐盟合格肉品，足以滿足數個月的供應需求，並會持續依循政府的應變措施。但為持續照顧消費者需求，正研擬推出已完成研發的全新雞肉配方（鍋貼與水餃）以為因應。

鬍鬚張則表示，滷肉飯豬肉類產品，目前供應商正進行貨源盤點，豬肉品質與供應良好正常，尚未受到非洲豬瘟疫影響。

勝政、勝勢日式豬排選用台灣優質品牌「雅勝肉品」、「香草豬」與「究好豬」，業者表示，豬排用肉都要經過5至7天熟成，目前供貨穩定，而且源頭透明可追溯，品質無虞。