鼎泰豐採用冷藏、冷凍肉品　豬隻禁運禁宰5天「餐點不受影響」

▲暫停屠宰期間，鼎泰豐將採用冷藏、冷凍豬肉因應。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

農業部今天上午公布台中養豬場驗出國內首例疑似非洲豬瘟案例，今天中午12時起全國豬隻禁運禁宰5天，多家餐飲集團表示暫不受影響，鼎泰豐將先採用冷藏、冷凍豬肉，餐點供應目前不受影響。

農業部今（22日）由部長陳駿季主持召開「疑似法定動物傳染病說明記者會」，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動7項防疫作為，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長。

▲豬瘟來襲，衝擊爌肉飯及肉圓業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

全國豬隻禁運禁宰5天直接衝擊使用溫體豬肉的店家，像是彰化的「阿璋肉圓」就表示，由於完全使用溫體豬肉，禁宰令意味著肉圓即將「斷炊」，庫存耗盡後最快明日就須暫停營業，「阿泉爌肉飯」雖因店休與少量庫存，本周連假尚能供應，但後續情況仍需觀察。而「花壇鄉大鼎爌肉飯」與「彰化市魚市場爌肉飯」業者則同表錯愕與無奈，直言若無溫體豬肉進貨，員工也只能跟著休假，生意根本做不下去。

▲金豬食堂目前供貨穩定。（圖／記者黃士原攝）

不同於小吃，國內餐飲集團多數表示暫不受影響，鼎泰豐表示，公司使用的豬肉均來自檢疫合格、符合國家衛生標準的優良供應商，而且都可完整溯源，至於暫停屠宰期間，將採用冷藏、冷凍豬肉因應，餐點供應目前不受影響。主要提供韓式烤肉的「金豬食堂」，僅使用「究好豬」，業者表示，該品牌的飼料來源安全，不吃廚餘，並未受此次疫情影響，目前供貨穩定。

▲饗賓集團目前豬肉品質與供應良好正常，並未受到非洲豬瘟影響。（圖／饗賓提供）

王品集團表示，公司使用的肉品都符合政府規範，並密切關注政策趨勢，一旦有任何規範或指引，本公司與相關供應鏈會盡速配合，請消費者安心。饗賓集團也表示，目前豬肉品質與供應良好正常，並未受到非洲豬瘟影響，但為確保食材安全與品質，所有肉品皆附有完整檢疫證明，符合國家食安標準。

乾杯集團旗下品牌所使用的豬肉，主要來源為西班牙伊比利豬與芬蘭豬，僅有乾杯品牌的「豬五花」及老乾杯品牌的「起司燒」兩個品項使用台灣豬肉，業者目前正針對該台灣豬肉的採購來源進行追溯與釐清。