政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

▲▼前彰化市長邱建富。（圖／記者杜冠霖攝）

▲前彰化市長邱建富。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

各黨派正緊鑼密鼓布局2026地方大選，彰化部分，綠營除立委陳素月、市長林世賢外，同屬正國會派系的立委黃秀芳、前彰化市長邱建富也有意爭取。正國會今（22日）發聲明表示，正國會決議推舉黃秀芳投入初選，邱建富仍執意違反本會會員大會決議，正國會決策會議決議通過予以除名。而邱建富今下午到黨中央遞交徵召區參選意願表，他強調，在彰化的選舉，過去只要是用徵召必定慘敗，「我出來，能夠獲得各黨派支持，非常有機會當選」。

對於2026大選，邱建富強調，2026彰化縣長選舉，民進黨非常有機會贏回政權，前提是必須要團結、經過民調選出最強候選人，才能夠取得共識、才能贏，在彰化的選舉，過去只要是用徵召必定慘敗、經過初選必定勝選。

至於被正國會除名，邱建富表示，感謝正國會這五年來的合作、很多議題的配合，確實民調要跟謝衣鳳對比，是黃秀芳最強，但是四個候選人互比部分，根據建國科大民調中心，互比式民調是我最強，若跟國民黨目前唯一表態的候選人洪榮章相比，也是我最強。

邱建富透露，自己原先採取跟系統協調，但他們有自己的看法，於是回歸民意，自己爭取黨的提名為目標，民意也希望我出來服務，過去九年市長，行政能力跟績效都好，「縣民對我非常期待，只要提名我，我有把握一定勝選，而且有機會聯絡」。

對於正國會提名黃秀芳參加初選，邱建富回應，其實去年底就設定了。邱也表示，彰化有辦新人參政的廟口開講，他們覺得我口才不錯、邀請我助講，因為我現在沒有公職、需要開拓知名度，是在這樣的狀況下去助講，各黨派要支持我參選縣長，我都樂觀其成，代表我有開拓票源能力。

邱建富認為，彰化市的綠營基本盤是三成、國民黨七成，自己能夠翻轉而且連任，拿到58%選票，代表我能拿到近三成非綠選票，這是我的優勢跟特點，所以如果我出來，能夠獲得各黨派支持，非常有機會當選。

10/21 全台詐欺最新數據

