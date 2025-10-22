執意參選彰化縣長遭正國會除名　邱建富喊話民進黨：真民意才會贏

▲前彰化市長邱建富遭正國會除名仍參選到底。（圖／翻攝自邱建富臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨正國會今（22日）發出聲明，經過評估，立委黃秀芳在多方民調中都顯示為「最強人選」決議推舉她投入彰化縣長初選，而前彰化市長邱建富經協調後，仍執意參選，嚴重違反組織紀律經決策會決議除名。對此，邱建富今向黨中央喊話唯有「真民意才會贏」，將全力爭取提名。

儘管遭到派系處分，邱建富表示，「我今天仍親自前往民進黨中央黨部，正式遞交彰化縣長參選意願表，展現參選到底的決心。」此舉也象徵他將以「在地力量」為基礎，再度出發，全力爭取提名，目標贏回彰化。

邱建富表示，今天依照黨內程序正式遞件，不僅是遵守規定，更代表對家鄉的一份承諾。他語氣堅定地說：「我對贏回彰化有信心，因為我相信真民意才會贏。不是誰說了算，而是彰化人心中最真實的選擇。」

面對派系決議，邱建富語氣平和，先感謝正國會多年來的合作，也感念一路相挺的夥伴，但他強調，此刻最重要是回到人民身邊。他表示，過去無論是禮讓縣長或立委選舉，他都全力以赴、沒有怨言，這些年走遍每一個鄉鎮，看到的是鄉親對未來的期待。

「我沒有對不起任何人，更不忘記彰化交付給我的責任。」邱建富強調，近期民調顯示他在黨內外都具備最高支持度，這是彰化民意最直接的回應。他深信彰化需要的不只是政黨競爭的勝利，而是一個能團結大家、帶領地方持續進步的縣長。

這場選戰不只是政治的選擇，更是一場「彰化人共同的重新出發」。邱建富承諾將用行動讓大家重新看到一個有希望、有溫度的彰化，展現強烈的使命感與參選決心。民進黨在彰化縣的提名之爭預料將更加白熱化，後續協調與初選過程，勢必成為政壇關注焦點。