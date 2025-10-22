　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

▲ 松山機場清明連假首日交通狀況，國內線候補人數多，金門機場濃霧班機多延誤，旅客機場苦等。（圖／記者謝婷婷攝）

▲國內線機票機制26年沒檢討，業者提出調漲需求。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

國內線機票票價機制26年未檢討，由於物價飆漲、人事成本增加，加上國籍航空購買新飛機，立榮航空和華信航空已經提出票價機制調整申請，希望適度反映成本，民航局已研議中。民航局表示，將針對業者成本、離島居民權益綜合評估。

目前國內機票票價機制為民航局在民國88年11月依據航空公司提報的14項成本，計算國內各航線運價上下限，由業者在上下限內自訂票價，103年再核定14項成本中的油價採用浮動方式調整票價，但其他13項成本迄今未檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立榮航空副總陳永裕表示，立榮航空跟華信航空一樣，票價是26年前訂下來的，雖然有按照油價公式調整，但其他13項成本都是26年前的成本，因此國籍航空希望適度反映，包括人力維修等成本都已增加，不過業者並非要完全反映成本，業者也會自己開源節流調整，但仍期盼適度反映成本，盼民航局幫忙，民航局已在研議中。

華信航空總經理莊明哲則指出，日前已跟民航局說明，就像立榮航空買了19架新的飛機，華信也買了9架新的飛機，汰舊換新是為了要讓離島運作更安全，但汰舊換新要成本，以前舊的飛機成本較低，現在物料什麼都在漲，飛機製造人事薪資也在漲，購買新機的成本是比較貴的，但票價機制是20年前訂的，目前大環境大家的薪資都在漲，國家也鼓勵調高薪資，這個正向循環要怎麼做，當然票價要調漲，業者才有錢再去買新飛機，讓安全能持續下去。

莊明哲說，業者希望反映成本調整票價，但也不希望說大家負擔太大，可是合理的調漲票價讓產業和飛安正循環，能持續滾動下去。

莊明哲指出，因為票價成本有十多項項目，民航局正在檢視哪些項目確實20年來往上調整，要合理的調整，因為像薪水每年都調2%、3%，CPI也是這樣子，都在通膨，不可能票價不漲。

陳永裕則指出，如果每年調整1%的CPI，其實20幾年就超過20%，以薪資來說，20幾年前新進人員薪資才兩萬多元，現在新進人員一進來薪資4萬多元，薪資漲幅票價都沒辦法反映，所以票價應適度調整，民航局會權衡離島鄉親跟航空公司提出一個比較合理和可接受的票價調整範圍，至少要適度的反映成本。

陳永裕坦言，國籍航空已經提出國內線航空票價調整需求，漲幅由民航局票價審議委員會決定，並不是航空公司想漲多少就可以漲多少，要經過票價審議委員會專家學者依照兩家國籍航空提報成本審核，時程上要看民航局，目前還沒安排，要等初步審核後再邀集專家學者討論。

陳永裕強調，立榮和華信兩家航空公司都有引進新飛機，預計2027年開始，引進新機提升服務品質，但買新飛機總要有資金，也要跟銀行貸款，資金成本的壓力比前幾年高，更需要調整票價來反映，引進新機是調整票價的時機點，航空公司各機型也會按照收入、成本調整，推出淡旺季或尖離峰票價，但可能就沒有像過往那麼便宜或優惠，主要是成本增加。

莊明哲也強調，未來票價調整後，跟國外短程票價譬如日航飛沖繩、宮古島，國內線機票相較還是便宜。

民航局則表示，針對航空業者的訴求，民航局會就業者成本、離島運輸需求與離島居民權益綜合評估。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

「TOYOTA入門小休旅」外觀升級更帥了！搭載1.5升油電又省油

「停砍公教年金」列優先法案　國民黨團：保障尊嚴也是重建信任

男神轉戰跑外送！　超狂年收入曝光...喊話粉絲：給我五星好評

五桐號跨界聯名Care Bears　6款周邊、焙茶新品一次看

老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

生活熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

6種女人易得乳癌！　醫示警了

即／台中驚爆非洲豬瘟　盧秀燕說話了

更多熱門

相關新聞

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

華信航空今天宣布「0元飛行，華信有心」公益計畫，針對身心障礙族群與家庭推出4人同行、買2送2「愛心同行專案」優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員2人皆免費，即日起於易飛旅遊官網開賣。

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

關鍵字：

航空票價民航局立榮航空華信航空成本調整

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

安心亞親揭和阿Ken真實關係

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面