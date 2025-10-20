　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

▲▼華信航空推出「0元飛行，華信有心」公益計畫。（圖／記者周湘芸攝）

▲華信航空推出「0元飛行，華信有心」公益計畫。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

華信航空今天宣布「0元飛行，華信有心」公益計畫，針對身心障礙者與家庭推出4人同行、買2送2「愛心同行專案」，最低9888元起，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身障者本人及照顧者皆免費，即日起於易飛旅遊官網開賣。

華信航空今天舉辦「愛心同行」記者會，董事長陳大鈞致詞表示，華信相信飛行不只是移動的旅程，更承載著溫暖與陪伴的意義。「愛心同行專案」針對身心障礙族群與家庭設計，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員2人皆免費，讓更多身心障礙家庭能突破日常限制，共享旅程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳大鈞指出，身障者出遊一趟往往需要家人及看護陪同，所需成本很大，為讓每位身障者都能體驗飛行旅行，推出「4人同行、買2送2」，其中身障者本人及其照顧者免費，另外2名也不限親友，只要4人就成行。

華信航空表示，「愛心同行」專案攜手華信假期總代理「易飛旅遊」共同合作，設計兼顧無障礙規劃與旅遊品質的「機加酒套票」，內容不僅包含機票與住宿，更全面納入無障礙規劃。

華信航空指出，「愛心同行」專案在機場登機、飛航期間均提供特別服務，包括地勤人員專業的一對一協助、託運輪椅及輔具服務等；住宿方面則安排無障礙設計飯店；地面接駁整合多扶假期無障礙接駁服務與台灣好行愛心巴士，落實「無礙同行」。

另外，ITF台北國際旅展11月7日在台北南港展覽館一館舉行，不少航空公司提前推出線上旅展優惠，精選航線最低76折起，中華航空台北-曼谷來回未稅價4,050元起，長榮航空台北往返沖繩8,967元起，國泰航空指定航點滿20000元再折2000元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課
快訊／4縣市紅色警戒！　雨下到明晚
快訊／台灣大賽G3先發投手出爐
北北基累積雨量上看1千毫米　有積淹水或山崩風險
旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者
加熱菸一天就下架　衛福部「沒看包裝」僅審查健康風險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

快訊／8縣市豪大雨特報！紅色警戒增至4地　下到明晚

「空服員與飛安無關」發言惹議　民航局長還原立院答詢經過

以為超廢！迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

3生肖10月「偏財運爆棚」！　投資、中獎無往不利

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

永慶房屋師徒制與AI科技工具　助業務新人優瑪‧莎韻賀成交

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

台鐵楊梅站號誌故障　15列車延誤「最長101分鐘」

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

快訊／8縣市豪大雨特報！紅色警戒增至4地　下到明晚

「空服員與飛安無關」發言惹議　民航局長還原立院答詢經過

以為超廢！迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

3生肖10月「偏財運爆棚」！　投資、中獎無往不利

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

永慶房屋師徒制與AI科技工具　助業務新人優瑪‧莎韻賀成交

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

台鐵楊梅站號誌故障　15列車延誤「最長101分鐘」

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元　顧客：排5hr買捨不得吃

辛叡恩看到金多美「眼淚自動掉下來」　殺青走不出：人物還在體內

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

高空露天溫泉遠眺山海！隔壁就是JR大分站商場　住一晚2500有找

年化分配率破5%！00985B首次季配0.048元　11／5除息

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

雙喜臨門！曾莞婷才奪金鐘「新節目也有喜訊」　開心發聲：連媽媽也羨慕

Lulu開場Rap是阿達寫的！　陳漢典暖打氣：妳出場就是100分

生活熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

新北人收到警訊通知　里長電話被打爆

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

更多熱門

相關新聞

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票 滿60歲票價積分15倍

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票 滿60歲票價積分15倍

大陸國家鐵路集團宣佈，自10月20日起全面升級「鐵路暢行」常旅客會員制度，新增積分升席功能，並針對14至28歲旅客與60歲以上長者推出2倍，甚至是15倍的積分優惠，旅客可用累積積分免費兌換火車票或升級座位。

星巴克10／22起13款飲品買1送1

星巴克10／22起13款飲品買1送1

ITF線上旅展機票76折起　飛日本免萬元、往返曼谷4050元起

ITF線上旅展機票76折起　飛日本免萬元、往返曼谷4050元起

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

高雄旅展開跑　過年「請4休16」激推東南亞

3家速食店最新披薩優惠整理包

3家速食店最新披薩優惠整理包

關鍵字：

華信航空身障者優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面