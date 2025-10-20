華信航空推身障家庭機酒套票　「4人同行、買2送2」即起開賣

▲華信航空推出「0元飛行，華信有心」公益計畫。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

華信航空今天宣布「0元飛行，華信有心」公益計畫，針對身心障礙者與家庭推出4人同行、買2送2「愛心同行專案」，最低9888元起，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身障者本人及照顧者皆免費，即日起於易飛旅遊官網開賣。

華信航空今天舉辦「愛心同行」記者會，董事長陳大鈞致詞表示，華信相信飛行不只是移動的旅程，更承載著溫暖與陪伴的意義。「愛心同行專案」針對身心障礙族群與家庭設計，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員2人皆免費，讓更多身心障礙家庭能突破日常限制，共享旅程。

陳大鈞指出，身障者出遊一趟往往需要家人及看護陪同，所需成本很大，為讓每位身障者都能體驗飛行旅行，推出「4人同行、買2送2」，其中身障者本人及其照顧者免費，另外2名也不限親友，只要4人就成行。

華信航空表示，「愛心同行」專案攜手華信假期總代理「易飛旅遊」共同合作，設計兼顧無障礙規劃與旅遊品質的「機加酒套票」，內容不僅包含機票與住宿，更全面納入無障礙規劃。

華信航空指出，「愛心同行」專案在機場登機、飛航期間均提供特別服務，包括地勤人員專業的一對一協助、託運輪椅及輔具服務等；住宿方面則安排無障礙設計飯店；地面接駁整合多扶假期無障礙接駁服務與台灣好行愛心巴士，落實「無礙同行」。

