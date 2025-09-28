立榮航空11月17日起將收二次改票手續費　降低旅客重複訂位

▲立榮航空11月17日起於國內線實施「二次改票手續費」收取作業。（圖／立榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

每到連續假期或旅遊旺季，國內線離島航班總一位難求，為使機位能充分運用，立榮航空11月17日起於國內線收取「二次改票手續費」，每次改票皆收取票面價10%手續費。

立榮航空表示，為讓旅客有更多機會訂到機位，使機位能充分運用，同時降低旅客重複訂位，依據2014年發布「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」第二條規範，將自11月17日起於國內線實施「二次改票手續費」收取作業。

立榮航空說明，旅客持任何可更改行程且可訂位機票，例如全額票、離島居民票（包含兒童、敬老、愛心、愛陪）、海巡軍人票、小三通（B艙）可訂位票種，第一次改票可免收費，自第二次改票起，每次改票皆收取票面價10%手續費。另外，限搭當日當班次的機票為不可更改行程；哩程兌換機票等折扣機票則依現行退改票規範辦理。

立榮航空指出，若透過本公司官網、App及超商完成「訂位購票」旅客，第一次改票可透過官網或App系統進行修改，也可透過客服或機場櫃台完成，自第二次起的更改行程，包含更改日期、班次及應稅票正反向互搭，依每航段收費，需洽客服或機場櫃台辦理。

而華信航空表示，由於各類型票種複雜，包括「可更改班次之機票」、「限當日當次使用之機票」等，改票方式仍依照各票種原規定處理。