生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）

▲民航局要求航空公司檢討請假機制。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世，事務長(座艙長)航班日誌並未通報組員身體不適。對此，除了勞動部昨日邀6家國籍航空研商病假、生理假不列考核，民航局今日也表示，機組員健康管理攸關飛航安全，已要求航空業落實組員健康掌控與通報，並檢討請假機制。

長榮航空昨日首度出面公開說明空服員病逝一案，證實事務長 CP Reports(事務長航班日誌)未回報有空服員身體不適，確實有瑕疵，預計未來一周將盡快完成調查報告。勞動部昨日下午也邀集交通部民航局、長榮、華航、星宇等6家國籍航空商討，決議涉及勞工身體健康的病假、生理假，不列入員工勤惰考核範圍。

▲▼長榮航空就孫姓空姐生病值勤往生事件召開記者會，由總經理孫嘉明率一級主管出面對外說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空總經理孫嘉明（右一）率領高階主管出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

民航局今日則表示，機組員健康管理攸關飛航安全，除要求國籍業者應落實機組員執勤時之健康異常通報程序，也將持續督導業者檢視並強化內部管理，確保飛航安全與組員健康權益。

針對長榮航空空服員病逝不幸事件，民航局表示，民航局長何淑萍在事發後即已要求長榮航空檢視請假制度，建議透過勞資座談與工會討論如何溝通改善。後續也提醒所有國籍航空業者，應從員工角度出發，建立更完善的差勤機制。

由於民航局在事發後的調查發現，長榮航空該架航班事務長並未在組員報告中詳實記錄機上組員身體不適情況，民航局強調，民航局對此高度重視，已立即要求長榮航空強化組員執勤期間健康異常之通報與紀錄程序，落實管理人員的回報機制。民航局也將持續督導所有國籍業者落實。

▲▼空服員職業工會開記者會怒批長榮說謊，淚訴制度害死空服員。（圖／記者莊喬迪攝）

▲空服員職業工會開記者會淚訴制度害死空服員。（圖／記者莊喬迪攝）

此外，民航局長何淑萍日前在立院答詢稱「空服組員沒有直接涉及飛安」。前華航機師、現任台北市議員張志豪批評發言荒腔走板、不懂飛安。

民航局也回應指出，民航局長何淑萍10月15日於立法院答詢時遭擷取部分片段，指該長榮航空航班為波音787機型，依規定，空服組員最低派遣人數為8人，該航班派遣人數為12人，高於規定派遣人數。此一細節，交通部專案報告中已有提及。

民航局指出，當天立委劉建國就專案報告內容所提該航班組員報告中並未註記有組員身體不適部分提出質詢，質疑長榮並未依照SOP，因委員是針對交通部專案報告內容提出質詢，何淑萍答詢時亦先就專案報告中所提組員派遣人數已有12人，強調組員如有身體不適，因屬空服組員，因此「並沒有直接涉及飛安」，但民航局認為此一情況仍應註記，才有利於公司對組員之健康管理與後續之關懷。

民航局強調，未來會嚴格要求組員如有身體不適，應於組員報告中註記，空服員跟機師、維修人員簽派人員都與飛安有密切相關，是基本常識，也是公司最重要的第一線飛安守護者，無庸置疑，希望外界勿斷章取義。

10/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

名店都來了！台中市推太陽餅節20週年　買一送一搶商機

韓國大勢男團TXT演唱會前哨戰　官方「超萌分身」快閃台中

潛規則？逛夜市「單點滷肉飯」店家3字拒絕　他傻眼：第二次遇到

燕子口堰塞湖可挖壩引流「馬太鞍溪卻不行？」　農業部解惑了

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」按計算機算帳！女兒看傻

台中新光三越周年慶登場　日本展擠爆…粉絲為5大動漫IP瘋了

三合一經營模式遭卡關！彩券行淪提款機　運彩公會籲鬆綁貸款

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

金鐘獎／韓瑜尺度超大「胸前禮服遮不住」！　超有料北半球全露

金鐘獎／嚴正嵐「黑Bra外露」！　中空穿超貼辣爆全場

卓榮泰、黃偉哲攜手感謝企業！　雲嘉南物資捐贈助災民重建家園

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

三媽會香行腳駐駕七堵慶濟宮　副市長邱佩琳：展現宗教凝聚力

金鐘獎／《木曜》情誼！邰智源陪溫妮走紅毯　成「幸運物」現場暖心喊話

親子丼專賣「雞三和」進駐SOGO復興館　10/21起連7天第2件半價

金鐘獎／黃冠智「西裝兩腰挖空」超養眼！　網一看嗨了：裡面都沒穿

金鐘獎／黃鐙輝訪問來賓「突一陣沉默」　氣撂狠話：這麼省話就不問了

良友盃兒童繪畫比賽邁入20年！　 曾之婕化身神力女超人陪小朋友畫AI未來

KID為紅毯瘦7公斤　沒跟憲哥走喊「好輕鬆」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

快訊／10:04台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度3級

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

出門前檢查過！她「1穿搭」大走光

H級辣模公審前夫　PO半裸照：你們有信心追我了

帶日社長逛夜市！短短60m他秒揪觀光問題

長榮航空空服員病逝民航局請假通報勞動部

