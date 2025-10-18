長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

▲民航局要求航空公司檢討請假機制。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空一名空服員抱病執勤，返台就醫住院後辭世，事務長(座艙長)航班日誌並未通報組員身體不適。對此，除了勞動部昨日邀6家國籍航空研商病假、生理假不列考核，民航局今日也表示，機組員健康管理攸關飛航安全，已要求航空業落實組員健康掌控與通報，並檢討請假機制。

長榮航空昨日首度出面公開說明空服員病逝一案，證實事務長 CP Reports(事務長航班日誌)未回報有空服員身體不適，確實有瑕疵，預計未來一周將盡快完成調查報告。勞動部昨日下午也邀集交通部民航局、長榮、華航、星宇等6家國籍航空商討，決議涉及勞工身體健康的病假、生理假，不列入員工勤惰考核範圍。

▲長榮航空總經理孫嘉明（右一）率領高階主管出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

民航局今日則表示，機組員健康管理攸關飛航安全，除要求國籍業者應落實機組員執勤時之健康異常通報程序，也將持續督導業者檢視並強化內部管理，確保飛航安全與組員健康權益。

針對長榮航空空服員病逝不幸事件，民航局表示，民航局長何淑萍在事發後即已要求長榮航空檢視請假制度，建議透過勞資座談與工會討論如何溝通改善。後續也提醒所有國籍航空業者，應從員工角度出發，建立更完善的差勤機制。

由於民航局在事發後的調查發現，長榮航空該架航班事務長並未在組員報告中詳實記錄機上組員身體不適情況，民航局強調，民航局對此高度重視，已立即要求長榮航空強化組員執勤期間健康異常之通報與紀錄程序，落實管理人員的回報機制。民航局也將持續督導所有國籍業者落實。

▲空服員職業工會開記者會淚訴制度害死空服員。（圖／記者莊喬迪攝）

此外，民航局長何淑萍日前在立院答詢稱「空服組員沒有直接涉及飛安」。前華航機師、現任台北市議員張志豪批評發言荒腔走板、不懂飛安。

民航局也回應指出，民航局長何淑萍10月15日於立法院答詢時遭擷取部分片段，指該長榮航空航班為波音787機型，依規定，空服組員最低派遣人數為8人，該航班派遣人數為12人，高於規定派遣人數。此一細節，交通部專案報告中已有提及。

民航局指出，當天立委劉建國就專案報告內容所提該航班組員報告中並未註記有組員身體不適部分提出質詢，質疑長榮並未依照SOP，因委員是針對交通部專案報告內容提出質詢，何淑萍答詢時亦先就專案報告中所提組員派遣人數已有12人，強調組員如有身體不適，因屬空服組員，因此「並沒有直接涉及飛安」，但民航局認為此一情況仍應註記，才有利於公司對組員之健康管理與後續之關懷。

民航局強調，未來會嚴格要求組員如有身體不適，應於組員報告中註記，空服員跟機師、維修人員簽派人員都與飛安有密切相關，是基本常識，也是公司最重要的第一線飛安守護者，無庸置疑，希望外界勿斷章取義。