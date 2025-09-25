　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

▲▼交通部長陳世凱預錄影片在友邦及友我國家超過百位的外賓的外交酒會中播放。（圖／民航局提供）

▲交通部長陳世凱預錄影片在友邦及友我國家超過百位的外賓的外交酒會中播放。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

國際民航組織（ICAO）23日起在加拿大蒙特婁召開第42屆大會，台灣仍未受邀。民航局表示，今年國際支持台灣參與力道擴大，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）、加拿大國會議員均發聲。交通部長陳世凱今也強調，台灣位在亞太重要航線，不應該被排除在外。

ICAO第42屆大會於加拿大蒙特婁召開，雖然台灣未受邀，民航局仍組團前往加拿大與各國進行會談。我方行動團團長、民航局副局長林俊良指出，相較於往年，今年國際民航社群支持台灣參與ICAO力道強勁，不僅達菲（Sean Duffy）在ICAO大會首日即公開發言力挺台灣，美國在台協會與加拿大國會議員也發聲支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局指出，近日美國在台協會（AIT）也公開支持我國參與ICAO，加拿大國會議員Judy Sgro與Michael Cooper除了協助行動團首度進入加拿大國會舉辦國際記者會，並到場聲援，呼籲國際社會正視台灣在全球航空網絡的重要地位。

對此，陳世凱預錄影片在友邦及友我國家的外交酒會中播放，並表示，台灣位在亞太重要航線，每年要管制超過164萬架次航班，且一直按照ICAO的國際標準來運作，無論是安全、保安、服務或永續發展，都絕對是全球航空網絡的一份子，不應該被排除在外。

民航局表示，台北飛航情報區（Taipei FIR）位於東北亞與東南亞要衝，對維繫全球航空安全與效率至關重要；若將台灣排除在ICAO之外，不僅阻礙合作與資訊共享，更挑戰國際飛安治理的完整性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【死亡事故】苗栗深夜重大車禍！　國光號疑搶黃燈猛撞機車2男大生亡

生活熱門新聞

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

花蓮洪災　永齡基金會宣布捐1000萬

花蓮洪災14死　館長捐300萬

災區「最缺物資曝光」　他抵現場不捨：慘不忍睹

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時

沒警報聲「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」

白沙屯三媽9／27～28重返南投三神贊境

更多熱門

相關新聞

美運輸部長喊話ICAO沒有政治操弄空間　外交部籲拒絕中國壓力

美運輸部長喊話ICAO沒有政治操弄空間　外交部籲拒絕中國壓力

第42屆「國際民航組織」（ICAO）大會9月23日在加拿大蒙特婁開議，美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）在首日會議即公開發言力挺台灣，強調台灣參與ICAO攸關全球體系的安全及保安，絕不容許政治操弄。對於川普政府強力支持台灣爭取國際參與，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

陸國台辦：台灣航空安全　與是否參與ICAO「毫無關係」

陸國台辦：台灣航空安全　與是否參與ICAO「毫無關係」

女衝進馬路救被撞浪浪　灰貓無助緊抱

女衝進馬路救被撞浪浪　灰貓無助緊抱

民航局爭取加入ICAO　組團赴加拿大與各國會談

民航局爭取加入ICAO　組團赴加拿大與各國會談

承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲　加拿大外交雙標

承認巴勒斯坦卻對台灣噤聲　加拿大外交雙標

關鍵字：

ICAO加拿大民航局

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面