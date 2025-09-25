美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

▲交通部長陳世凱預錄影片在友邦及友我國家超過百位的外賓的外交酒會中播放。（圖／民航局提供）



記者周湘芸／台北報導

國際民航組織（ICAO）23日起在加拿大蒙特婁召開第42屆大會，台灣仍未受邀。民航局表示，今年國際支持台灣參與力道擴大，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）、加拿大國會議員均發聲。交通部長陳世凱今也強調，台灣位在亞太重要航線，不應該被排除在外。

ICAO第42屆大會於加拿大蒙特婁召開，雖然台灣未受邀，民航局仍組團前往加拿大與各國進行會談。我方行動團團長、民航局副局長林俊良指出，相較於往年，今年國際民航社群支持台灣參與ICAO力道強勁，不僅達菲（Sean Duffy）在ICAO大會首日即公開發言力挺台灣，美國在台協會與加拿大國會議員也發聲支持。

民航局指出，近日美國在台協會（AIT）也公開支持我國參與ICAO，加拿大國會議員Judy Sgro與Michael Cooper除了協助行動團首度進入加拿大國會舉辦國際記者會，並到場聲援，呼籲國際社會正視台灣在全球航空網絡的重要地位。

對此，陳世凱預錄影片在友邦及友我國家的外交酒會中播放，並表示，台灣位在亞太重要航線，每年要管制超過164萬架次航班，且一直按照ICAO的國際標準來運作，無論是安全、保安、服務或永續發展，都絕對是全球航空網絡的一份子，不應該被排除在外。

民航局表示，台北飛航情報區（Taipei FIR）位於東北亞與東南亞要衝，對維繫全球航空安全與效率至關重要；若將台灣排除在ICAO之外，不僅阻礙合作與資訊共享，更挑戰國際飛安治理的完整性。