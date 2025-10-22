日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道22日傳出今季首例高病原性禽流感疫情，白老町一處養雞場出現異常死亡個體後，經基因檢測確認感染H5型高病原性病毒，當局立即啟動防疫應變機制，展開約45.9萬隻蛋雞的撲殺作業，並劃定移動與搬出限制區域，全力防止疫情蔓延。

綜合日媒報導，北海道政府指出，傳出疫情的養雞場21日向家畜保健衛生所通報，死亡雞隻數量異常。檢測結果於隔日出爐後確診感染，成為全日本今季首起養雞場禽流感案例。

▲日本兵庫縣2020年因出現禽流感疫情而撲殺14.6萬隻雞。（圖／達志影像／美聯社）



由於病毒具高病原性，當局隨即採取最嚴格防疫措施，禁止半徑3公里內約8萬隻雞移動，並對10公里內共約62萬隻雞實施搬出管制。北海道政府22日上午派出約120名職員前往現場，撲殺與消毒作業預計在11月初前完成，整體防疫行動將持續至11月下旬。

此次撲殺規模占北海道蛋雞總數約8%，為2016年以來第三大規模，僅次於2021年同樣位於白老町的案例。對於市場影響，北海道相關負責人指出，「影響雖不小，但不會立即導致雞蛋短缺，出貨量會逐漸恢復，民眾請冷靜面對。」

日本政府也在首相官邸危機管理中心設立情報聯絡室，並召開緊急部會會議。內閣官房長官木原稔強調，將與地方政府密切合作、確保防疫萬全。

農林水產省則召開防疫對策本部會議，農相鈴木憲和表示，現階段全國任何地區都可能發生禽流感，呼籲養雞業者提高警覺、徹底落實防疫。

北海道知事鈴木直道也在道廳會議上強調，「我們將全力採取迅速防疫措施，構築萬全體制，防止疫情再度擴散。」目前雖為今季日本首例，但由於韓國9月已出現同類型疫情，北海道政府警告感染風險極高，並呼籲全區養雞戶加強監測與防護。