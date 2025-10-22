日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面曝光

▲日本小情侶在車站月台上「激戰」約1分鐘後才結束。（圖／翻攝自YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

日本社群近日瘋傳一段震撼影片，畫面中一對疑似中學生的男女，在白天的鐵路月台上公然親熱。女方跨坐在男方身上，以極為露骨的姿勢「激戰」約1分鐘後才結束，期間還多次東張西望，似乎擔心被人發現。影片曝光後引發網友熱烈討論，部分人痛批行為荒唐，也有不少人歪樓討論女方外貌上，大讚仙氣滿滿。

影片拍攝地點據傳為日本一處鐵路月台，畫面中兩人都身穿學校制服，女學生直接坐在月台中央的座椅上，跨坐在男學生腿上。可見男方一度伸手整理女方裙擺試圖遮掩，隨後兩人開始擺動，儘管仍隔着衣物，但舉止相當曖昧露骨。

▲▼ 日本小情侶月台「激戰」1分鐘。（圖／翻攝自Facebook）



整段畫面長約1分鐘，過程中女方不時回頭張望，卻仍未停止動作。最終「完事」後，她站起身整理衣物與頭髮，露出甜美正臉，男方則低頭疑似滑手機，未見任何慌亂舉動。

影片流出後，迅速在YouTube、Facebook等平台瘋傳，原上傳者甚至留言指控「日本學生在大庭廣眾下做出不雅行為」。許多網友對此痛批，「這真的丟臉丟到家」、「現在年輕人觀念太偏差」。也有人語帶調侃，「3分鐘一班車，剛剛好」、「真的是現學現賣」。

然而，也有不少人「錯重點」，將焦點放在女方的外貌上，直呼「好正」、「仙氣爆棚」，甚至有人留言表示「好羨慕那位男生」。