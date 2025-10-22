　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

挑釁日本女首相！金正恩「向東發射多枚導彈」　高市早苗嚴厲發聲

▲▼北韓最高領導人金正恩17日指揮短程彈道飛彈試射。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩22日上午再度指示發射多枚導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）今（22）日上午再度向東發射數枚彈道飛彈，是今年第5度試射飛彈，也是南韓李在明政府今年6月上台以來的首次挑釁行動，由於美中兩國領袖預計月底訪韓，時機點敏感。南韓軍方指出，飛彈在航行350公里後墜落在內陸。對此，昨（21）日剛就任日本首相的高市早苗表示，北韓導彈對日本暫無影響。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早證實，軍方於22日上午8時10分（台灣時間上午7時10分）偵測到，北韓從黃海北道中和郡一帶朝東北方發射數枚短程彈道飛彈，彈頭在飛行350公里後疑似墜落在內陸，南韓軍方在強化警戒的同時，於第一時間和美國、日本共享「北韓導彈情報」。

針對北韓上午發射數枚導彈，南韓總統辦公室國家安保室召開緊急會議。

▲▼北韓30日進行「威力示威射擊」，由金正恩前往現場視察指揮。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓過去曾進行「威力示威射擊」，由金正恩前往現場視察指揮。（圖／翻攝自朝中社）

南韓軍方研判，北韓上午所發射的數枚導彈，很有可能是去年9月18日所發射的新型戰術彈道飛彈「火星砲-11다-4.5」，該款飛彈為有「北韓版伊斯坎德爾」之稱的KN-23短程彈道飛彈（SRBM）改良版，彈頭重量可達4.5噸。

報導分析，此次北韓發射導彈，是今年1月以來第5次、也是南韓李在明政府6月上台以來的首次挑釁動作。由於南韓即將於10月底在慶尚北道慶州主辦亞太經合會（APEC），屆時美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗皆會訪韓，且將安排韓美、韓中領袖峰會，因此時機點相當敏感。

在川普政府安排是否在板門店會晤北韓最高領導人金正恩的同時，北韓可能想藉此展現存在感，要求美國承認北韓「擁核武國」的地位。另外，北韓本月10日在朝鮮勞動黨雙十黨慶80周年閱兵典禮，曾讓新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-20型亮相，估計不久後可能進行試射。

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日本放送協會》，日本防衛省關係人士證實，此次北韓所發射的數枚導彈，對於日本暫無造成影響。

對此，高市早苗也於上午9時30分在總理大臣官邸表示，「日本政府全面掌控情勢，並且與美國、南韓展開緊密且全面的合作，共享北韓導彈情報。從目前掌握的資訊來難，飛彈並未影響我國（日本）領海和專屬經濟海域，暫未造成任何損害，已指示防衛大臣（小泉進次郎）和外務大臣（茂木敏充）持續蒐集並分析情資。」

【傳喚5男星到案】修杰楷、陳柏霖遭拘提！閃兵案展開第3波行動

日韓要聞北韓朝鮮彈道飛彈金正恩國際軍武日本高市早苗南韓

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

