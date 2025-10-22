林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

日本21日召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，也是日本首位女首相。對此，外交部長林佳龍今（22日）表示，高市早苗一向對台灣很友好，且大家都有很好的互動經驗跟溝通管道，我方也期待台日關係可以更上一層樓。

立法院外交及國防委員會今（22日）邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席並備質詢。

針對高市早苗當選日本首相，林佳龍會前受訪表示，台灣政府從總統到外交部都在第一時間對高市早苗就任總理大臣表達恭喜，特別是台日關係，我方對新政府的政策方向很有信心也有期待。

林佳龍說，除了政策方向外，在各種外交互動上，高市早苗一向對台灣很友好，且大家都有很好的互動經驗跟溝通管道，所以我方也期待台日關係可以更上一層樓。

林佳龍指出，我方推動總合外交，在價值外交、同盟外交和經濟外交都可以全面提升台日關係，特別高市早苗的印太戰略從前首相安倍晉三以來，就把台灣當作不可或缺的夥伴。

林佳龍期待，除了在安全、經濟安全上交流合作，也期待台日緊密合作，特別是打造民主非紅供應鏈能密切合作。另外，我方也期待在台灣爭取參加《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）上，能得到日本政府更大的支持跟協助。