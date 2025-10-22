　
墾丁員旅改玩日本「地方罕見同聲回擊」　達人列原因：很不公平

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲「墾丁太貴改去日本」話題惹議，林氏璧點出「三大不公平比較」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名網友爆料，公司原定墾丁員旅因太貴改去日本四國，引發網友兩派開戰，屏東縣府與業者罕見反擊「別抹煞國旅」。旅遊達人林氏璧也發聲，直言這是「不公平的比較」，指出兩地客群不同、墾丁假日常塞車、日本住宿更具競爭力，不適合拿來相比，他強調「各有各的客群。」

回顧這段貼文，一名網友在Threads分享，公司原本規劃員工旅遊前往墾丁4天3夜，卻因「預算不足」，而改成日本四國5天4夜，行程包括香川、愛媛、廣島與岡山。至於費用部分，原PO則是完全不清楚，「反正公司全包，機+酒跟伙食」。

林氏璧得知這文章後，也感到好奇轉貼，「好委屈，員工只能被迫接受去日本了。雖然感覺會是個走馬看花拉車的行程，不過好想到這間公司上班哈哈。」他看了行程後，有些地點竟然是他沒去過的，「愛媛到廣島經過島波海道，我沒去過；廣島嚴島神社海上鳥居，我也沒去過，從墾丁改為去林氏璧都沒去過的日本，感覺好像有點帥」。

隨著原文被各界瘋狂討論，就連屏東地方觀光業者與縣府罕見同聲反擊，社會勿被惡質輿論操作摧毀國旅觀光基礎。

對此，也參與討論的林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」強調，他一直認為墾丁跟日本其實是很不公平的比較，並曝3點原因，首先是「兩地服務的主要客群不同」，對於北部人來說，沖繩搭飛機的確比去墾丁更近更方便；但對中南部的人來說，從到桃園機場再飛沖繩或日本其他地方，也許就沒這麼方便。

第二點「旅遊體驗與人潮」，去墾丁通常是在假日，容易遇到塞車和人潮爆滿的情況，因此讓有些民眾的旅遊體驗可能不會太好。

第三點「住宿與費用」，日本（包括沖繩）的住宿整體來說，在非連續假期時，感覺更舒適且價格更具競爭力，特別是考量日幣匯率較低；而墾丁住宿他就不了解了，墾丁平日應該也有比較平價的住宿。

總結來說，畢竟兩者有各自的市場。林氏璧認為，「窮得只能去日本」這個網路哏存在已久，而且常被拿出來酸，「但我想這兩者其實真的不需要去直接比較啦，各有各的客群。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

日本21日召開臨時國會舉行首相指名選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉成為第104任首相，也是日本首位女首相。對此，外交部長林佳龍今（22日）表示，高市早苗一向對台灣很友好，且大家都有很好的互動經驗跟溝通管道，我方也期待台日關係可以更上一層樓。

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

國民黨：恭賀高市早苗出任日相　但期許避免參拜靖國神社

國民黨：恭賀高市早苗出任日相　但期許避免參拜靖國神社

祝賀高市早苗當選首位日本女首相　蔡英文貼合照分享「這段話」　

祝賀高市早苗當選首位日本女首相　蔡英文貼合照分享「這段話」　

日本新首相高市早苗內閣名單　今晚上任！

日本新首相高市早苗內閣名單　今晚上任！

