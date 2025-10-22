　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPASS月票破13.96億人次使用　政策源起竟來自市民向何志偉陳情

▲▼民眾使用台鐵TPASS 專用通道。（圖／記者陳煥丞攝）

▲TPASS橫跨多種運具，廣受民眾熱愛使用。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

TPASS行政院通勤月票自2023年上路，範圍橫跨北北基桃、納入多種大眾運具，統計至今年（2025）9月底，累計1822萬人次購買月票，約13.96億人次用月票搭公共運具，證明此政策廣受通勤民眾的喜愛。而回顧此政策，最開始竟是源自一位市民與當時還是台北市議員的何志偉幾句話家常閒聊，先排除萬難催生出1280雙北月票，接著才有擴及到整個北台灣首都圈的TPASS月票。

回顧雙北交通月票政策的形成，當時考量雙北地區的通勤族多，每月搭乘公車、捷運花費的成本相當高，因此推出一張合理價格、可以不限次數搭到飽的月票。除了通勤需求外，一方面也透過政策引導，提升市民使用大眾運具的意願，進一步減緩交通與空污等外部成本。

根據統計，2018年4月16日推出1280元公共運輸定期月票後，從初期的23萬張開始，之後逐漸上升到每月約30萬張，單月最高紀錄曾達34萬張。截至2023 年6月底為止，累計銷售超過1600萬張。

而這個廣受好評的便民措施，發想竟是源自市民與民代之間一段不經意提起的閒話家常，最後克服重重困難，不僅要完成跨系統整合、更要說服政府願意拿出稅金補貼，才是最後呈現出大家看到的政績。

▼TPASS行政院通勤月票啟動記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼陳建仁、鄭文燦出席「TPASS行政院通勤月票啟動記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

目前擔任廣播節目主持人的陳弘林回憶，當時其實是剛從美國旅遊回到台灣，特別是對波士頓便利的交通卡留下深刻的印象，「這件事應該有10年左右了，波士頓有這樣一張卡很方便，納悶為什麼台灣沒有？」

陳弘林說，那時候何志偉還只是剛選上議員的政壇新人、很年輕，剛好在節目上聊到，每個民代都會提出自己的政見願景，「當時我跟他說，如果想要連任的話，把交通搞好就好，為什麼國外都有像是交通票的東西，波士頓有，可以搭捷運、搭公車，好像還可以搭船，很方便」。

陳弘林回憶，那時候提到這件事時，何志偉也說那是不可能的事，畢竟各種運具系統之間很難串連，「我跟他說可以想辦法，為什麼國外可以？」讓陳意外的是，本來只是幾句無心閒聊，沒想到何志偉會放在心上，最後甚至成功推出了雙北1280月票，「至少是一個開始」。

最讓陳弘林印象深刻的是，何志偉把許多閒聊言談都默默記下，以交通月票這個例子來說，即便知道整合上有許多困難，但仍低調探尋可行性。最後不僅成功推出政策，接著更在2022年選舉時，進一步擴大成1200的北北基桃TPASS月票。

由於1280月票廣受好評，在2022年地方選舉時，民進黨北北基桃4位候選人在此基礎上，進一步共同推出「1200首都交通月票」政見，擴大範圍成北北基桃，價格低於雙北月票，並進一步整合納入台鐵、桃園機場捷運等，從雙北搖身一變成首都圈的交通票證。

若當初沒有還是台北市議員的何志偉，願意採納市民意見，把無心的閒聊看做重要事項放在心上，探尋可執行的方案，先一步推出1280雙北月票，後續就看不到這項邁入2.0版本、廣受民眾歡迎的TPASS政策。

「TPASS行政院通勤月票」自2023年7月1日上路，統計至今年（2025）9月底，累計1822萬人次購買月票，約13.96億人次用月票搭公共運具，今年1至7月公共運具運量也較實施前同期成長41.4％。

交通部長陳世凱日前也宣布，今年12月將推行「TPASS 2.0+」方案，擬針對85條中長途國道路線，每月搭2次享15％、4次以上有30％回饋。

▲▼立委何志偉受訪 要求楊志良出面道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲TPASS行政院通勤月票政策的最原始源頭，竟是一位民眾向時任台北市議員何志偉的陳情，先是催生雙北1280月票，進而擴及北北基桃，甚至整合納入台鐵、桃園機場捷運等的首都圈的交通票證。（資料照／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男星「因4字」閃兵！　陳柏霖老粉嘆：不會再看了
快訊／坤達認了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵
快訊／坤達遭移送新北檢！
快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！　疑非洲豬瘟195隻全撲殺
快訊／台中養豬場爆非洲豬瘟117隻死亡　7緊急措施防擴散
金價暴跌！刷12年來最大跌幅　3關鍵成決戰點
快訊／非洲豬瘟入侵台灣！　邊境嚴守7年破防
快訊／台灣大賽G4宣布延期！
賈靜雯心疼「修杰楷在孩子面前上銬」！　警方還原現場
LIVE／國內疑爆重大動物傳染病　農業部最新說明
快訊／北橫土石坍方畫面曝！　大型機具緊急進駐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新店溪、淡水河沿岸民眾注意！　翡翠水庫中午12時起調節性放水

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

趙少康稱「3股力量」構成鄭麗文當選　沈富雄勸：要承認鄭選得好

TPASS月票破13.96億人次使用　政策源起竟來自市民向何志偉陳情

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

捐50萬賣書所得給國民黨！　羅智強：響應鄭麗文主席小額募款號召

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍：台美關係穩定、密切注意中國動作

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

新店溪、淡水河沿岸民眾注意！　翡翠水庫中午12時起調節性放水

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

趙少康稱「3股力量」構成鄭麗文當選　沈富雄勸：要承認鄭選得好

TPASS月票破13.96億人次使用　政策源起竟來自市民向何志偉陳情

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

捐50萬賣書所得給國民黨！　羅智強：響應鄭麗文主席小額募款號召

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍：台美關係穩定、密切注意中國動作

林佳龍：高市早苗一向對台友好　期待台日關係更上一層樓

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

AI電力革命　BBU新盛力、順達漲停開趴

「金融卡丟草叢就錄取」警扮早餐店員埋伏　智逮64歲老車手

挑釁日本女首相！金正恩「向東發射多枚導彈」　高市早苗嚴厲發聲

直擊演藝圈「神祕人脈鏈」！蕭敬騰、王力宏交友圈超狂…聚餐全被拍

連特斯拉、iPhone都能幫你買！ChatGPT Atlas一句指令完成搜尋到結帳

新店溪、淡水河沿岸民眾注意！　翡翠水庫中午12時起調節性放水

收假當天變造診斷證明請假　陸軍二一砲指部士兵下場曝

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

韓國藝人逃兵就是社死「在台灣逃兵卻很囂張」他愣：標準比較賤？

鄭麗文願見習近平　國台辦：加強與國民黨高層往來與鞏固政治互信

【尋求目擊者】台74甲「大塊塑膠布」迎面飛來！　騎士閃避不及慘摔

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

陸公布台灣軍方18心戰大隊個資發懸賞　經查其中1人已超過90歲

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

更多熱門

相關新聞

預售買氣衰退10大區出列　青埔暴跌逾9成最慘

預售買氣衰退10大區出列　青埔暴跌逾9成最慘

919後預售市場進入寒冬，《591實價登錄》統計全台10大買氣衰退區，最慘的是青埔A18高鐵生活圈，交易量大減9成以上。信義房屋在地房仲表示，主因之一是區域推案量大幅減少，部分建商先行興建，尚未推案，整體房價方面則出現10%修正。

2026台灣設計展在桃園　蘇俊賓率團赴彰化取經

2026台灣設計展在桃園　蘇俊賓率團赴彰化取經

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

桃園護國宮 夜巡祈福-神的步行者

桃園護國宮 夜巡祈福-神的步行者

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

關鍵字：

TPASS月票何志偉交通政策市民建議2026桃園市長桃園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

小S全家包場大安區餐廳！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面