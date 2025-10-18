　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

▲▼ 桃園,光啟,何志偉,教育創新,卡丁車,技職教育,產學合作。（圖／）

▲「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮，於桃園市光啟高中舉行。（圖／光啟高中提供，下同）

生活中心／綜合報導

總統府副秘書長何志偉今（17）日前往桃園市光啟高中，出席「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮。他表示，能代表總統府參加這場典禮，他感到既榮幸又興奮，因為這不僅是光啟高中的榮耀，更是台灣教育創新的象徵。

何志偉回他的第一份工作是在美國半工半讀、販售二手車，當時曾體會到「會開車的不一定懂車，但懂車的人，才能讓速度更安全」。因此，他看到光啟高中成立卡丁車教學基地，感受特別深，因為這個基地，不只是讓學生學開車，更能讓他們懂車、懂結構、懂維修、懂團隊合作，並學會尊重每一個細節。

何志偉表示，光啟高中與義大利知名品牌CRG合作，目標不只是培養賽車手，更要培育專業的維修與技術人才。「那些在車行默默工作的技師，也許不在聚光燈下，但他們的雙手，讓每一次啟動都更穩、更安全」。

他並表示，卡丁車運動其實很像我們的人生，在那麼快的速度下，如何「要會判斷彎道，懂得及時加速、何時煞車，更要相信自己在方向盤上做的每一個決定」。他認為，這些正是現代教育應該賦予孩子的核心能力——判斷力、專注力、協作力與面對挑戰的勇氣。

何志偉也肯定CRG在光啟高中設立教學基地的意義，肯定這象徵台灣教育不再只是紙上談兵，而是與世界實作接軌。他相信技職教育透過學習與實做，每位這樣的合作不僅讓學生擁有更寬廣的舞台，也讓台灣的技術教育更具國際競爭力，造就未來更多的台灣之光。

▲▼ 桃園,光啟,何志偉,教育創新,卡丁車,技職教育,產學合作。（圖／）

▲總統府副秘書長何志偉。

他也期許未來有更多像光啟這樣的學校，勇於突破傳統框架，讓學習更立體、讓夢想更有溫度。無論學生未來成為工程師、設計師、賽車維修師或賽車手，都能從這裡出發，找到屬於自己的跑道。

何志偉並強調「夢想不用煞車，只要方向對，台灣就會一直往前衝！」他感謝光啟高中、所有老師與學生的努力，呼籲大家一起為教育加滿油、為夢想點火，讓台灣的年輕世代勇敢開創屬於自己的未來。

何志偉今天在現場試坐卡丁車，直呼「感覺居然離地面這麼近！」，他稍後也與現場光啟高中的同學親切互動，逐一握手為他們加油打氣，面對有同學喊「我們要參觀總統府」，何志偉也笑著回應「歡迎，一定要來喔」。

光啟高中是桃園地區著名的技職教育重鎮，長年深耕汽車與機械工程教學。學校早在十多年前即設有小型卡丁車實作場域，培育學生參與國內外賽事，累積紮實的賽車技術基礎。這次校方與義大利 CRG（Kart Group Racing） 合作成立教學基地，引進原裝專業車輛與培訓系統，為全台首屈一指的高中職級卡丁車教育平台，象徵產學合作與國際技術教育的新篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成
快訊／大谷翔平首局炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打
太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪「堰塞湖溢流」淹進靳珩隧道影片曝
「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛
快訊／川普簽新令！　11月起進口中重型卡車課25%關稅
小S首鬆口復出時間！悲認不敢面對跨年　原因全場噴淚
輝達北士科用地爭議！　新壽開「3條件」同意第三方鑑價
昔日王子今淪棄子！　安德魯陷「淫魔富商」醜聞退出皇室

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預售市場投資客跑光光　建商哀嚎：每月成交不到一戶

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

快訊／08:06台灣東部海域規模3.7地震　最大震度2級

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

「風神」不能小看！1因素雨彈4天連炸3地區　專家警告關注焦點

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

太魯閣立霧溪堰塞湖紅色警戒　花蓮3地區今停班課！

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

快訊／08:06台灣東部海域規模3.7地震　最大震度2級

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

「風神」不能小看！1因素雨彈4天連炸3地區　專家警告關注焦點

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

太魯閣立霧溪堰塞湖紅色警戒　花蓮3地區今停班課！

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

學新加坡鞭刑抗詐？　醫師揭2大問題：別小看傷口感染

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

GUCCI中山旗艦店養蚊6年　驚人月租、大咖房東曝光

為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

大谷翔平首局就炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打突破低潮

小S復出奪獎全場哭了！　阿信、楊丞琳、吳青峰深夜發聲力挺超暖

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

租金腰斬暴跌　晶華商圈「精品一條街」消失

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

生活熱門新聞

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

H級辣模公審前夫　PO半裸照：你們有信心追我了

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

快訊／風神颱風凌晨生成　明影響台灣

回台灣當心！飛機餐沒吃完「少一動作」　帶入境最高可罰百萬元

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

立霧溪堰塞湖紅色警戒　3地區今停班課

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」

更多熱門

相關新聞

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

國立土庫商工今（學）年與遠大興鋼鐵工程有限公司攜手，啟動「高三學生職涯探索方案」，由遠大興提供獎助學金、實習機會，與土庫商工文教基金會合作，讓學生在課堂之外，提前走進真實工地現場，學技術、磨膽識，為未來鋪一條扎實的職涯路。目前已有20多名建築科學生參與，成為「學用合一」的新亮點。

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選將是一道難題

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選將是一道難題

桃園男走斑馬線遭大客車撞　疑「2次輾壓」傷重不治

桃園男走斑馬線遭大客車撞　疑「2次輾壓」傷重不治

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

污水廠轉型沼氣綠電　永豐餘投資2.1億寫下3創舉

污水廠轉型沼氣綠電　永豐餘投資2.1億寫下3創舉

關鍵字：

桃園光啟何志偉教育創新卡丁車技職教育產學合作

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

更多

最夯影音

更多
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」
Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面