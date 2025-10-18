光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

▲「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮，於桃園市光啟高中舉行。（圖／光啟高中提供，下同）

生活中心／綜合報導

總統府副秘書長何志偉今（17）日前往桃園市光啟高中，出席「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮。他表示，能代表總統府參加這場典禮，他感到既榮幸又興奮，因為這不僅是光啟高中的榮耀，更是台灣教育創新的象徵。

何志偉回他的第一份工作是在美國半工半讀、販售二手車，當時曾體會到「會開車的不一定懂車，但懂車的人，才能讓速度更安全」。因此，他看到光啟高中成立卡丁車教學基地，感受特別深，因為這個基地，不只是讓學生學開車，更能讓他們懂車、懂結構、懂維修、懂團隊合作，並學會尊重每一個細節。

何志偉表示，光啟高中與義大利知名品牌CRG合作，目標不只是培養賽車手，更要培育專業的維修與技術人才。「那些在車行默默工作的技師，也許不在聚光燈下，但他們的雙手，讓每一次啟動都更穩、更安全」。

他並表示，卡丁車運動其實很像我們的人生，在那麼快的速度下，如何「要會判斷彎道，懂得及時加速、何時煞車，更要相信自己在方向盤上做的每一個決定」。他認為，這些正是現代教育應該賦予孩子的核心能力——判斷力、專注力、協作力與面對挑戰的勇氣。

何志偉也肯定CRG在光啟高中設立教學基地的意義，肯定這象徵台灣教育不再只是紙上談兵，而是與世界實作接軌。他相信技職教育透過學習與實做，每位這樣的合作不僅讓學生擁有更寬廣的舞台，也讓台灣的技術教育更具國際競爭力，造就未來更多的台灣之光。

▲總統府副秘書長何志偉。

他也期許未來有更多像光啟這樣的學校，勇於突破傳統框架，讓學習更立體、讓夢想更有溫度。無論學生未來成為工程師、設計師、賽車維修師或賽車手，都能從這裡出發，找到屬於自己的跑道。

何志偉並強調「夢想不用煞車，只要方向對，台灣就會一直往前衝！」他感謝光啟高中、所有老師與學生的努力，呼籲大家一起為教育加滿油、為夢想點火，讓台灣的年輕世代勇敢開創屬於自己的未來。

何志偉今天在現場試坐卡丁車，直呼「感覺居然離地面這麼近！」，他稍後也與現場光啟高中的同學親切互動，逐一握手為他們加油打氣，面對有同學喊「我們要參觀總統府」，何志偉也笑著回應「歡迎，一定要來喔」。

光啟高中是桃園地區著名的技職教育重鎮，長年深耕汽車與機械工程教學。學校早在十多年前即設有小型卡丁車實作場域，培育學生參與國內外賽事，累積紮實的賽車技術基礎。這次校方與義大利 CRG（Kart Group Racing） 合作成立教學基地，引進原裝專業車輛與培訓系統，為全台首屈一指的高中職級卡丁車教育平台，象徵產學合作與國際技術教育的新篇章。