地方 地方焦點

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑　夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

▲桃園護國宮今年迎來建廟48年、復辦第12年五夜暗訪遶境，特別以「神的步行者」為主題，傳遞人的溫度。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園報導

桃園護國宮是北台灣最大太子廟，有著全台最大泥塑三太子金身，也是唯一夜巡祈福為地方除煞安魂的太子爺。今年迎來建廟48年、復辦第12年五夜暗訪遶境，特別以「神的步行者」為主題，傳遞人的溫度。太子爺公10/18起駕出巡，鼓聲震天、香火鼎盛，信眾齊心守護桃園。

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,夜巡祈福-神的步行者。（圖／記者姜國輝攝）

▲桃園護國宮建廟48年，今年迎來復辦第12年五夜暗訪遶境。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

桃園護國宮主任秘書林慧慧表示，「神明今天要遶境，一定是要大家凝聚的力量，才可以讓神明的遶境更圓滿更成功，也讓我們所有的信眾我們的志工，一起來將這份凝聚力，在夜巡的5天可以團結起來，讓大家都感受到這一份溫暖。」

▲桃園護國宮主任秘書林慧慧。（圖／記者姜國輝攝）

▲桃園護國宮主任秘書林慧慧。

她進一步指出，護國宮48陣皆由志工自組、長期訓練，許多成員白天上班、晚上出陣，「五天五夜沒喊累，因為大家相信太子爺會保佑，也想把這份力量分享出去。我們希望更多還沒來過護國宮的朋友，可以親自來看看這份熱情，來廟裡走走、拜拜，就能感受到這裡的真心。」

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,聖誕嘉年華。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,聖誕嘉年華。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,聖誕嘉年華。（圖／記者姜國輝攝）

▲今年首次打造「太子聖誕嘉年華」，陸海空大型遊樂設施全新亮相。

今年首度在夜巡前推出太子忠孝文化季，以「聖誕嘉年華」形式迎太子爺起駕。陸海空大型遊樂設施全新亮相，包括「海上冒險」、「天空之城旋轉飛機」以及「瘋狂摩托車」，巧妙結合太子爺信仰元素，搭配在地美食市集，打造寓教於樂的文化體驗。林慧慧說：「取之於社會，我們也想要用之於社會，因為三太子本來就是小朋友的守護神，所以今年起駕大典，我們特別進了三座遊樂設施讓家長帶著小朋友來玩，玩樂之餘也可以恭請太子爺公一起來出軍。」

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,夜巡祈福-神的步行者。（圖／記者姜國輝攝）

▲柯大堡以宗教音樂創作〈中壇元帥〉唱出台灣宮廟文化的新聲。

起駕大典儀式莊嚴隆重, 由48陣陣頭一一向太子爺參拜後出巡，結合三位創作人現場演唱，傳統與現代交融。首先登場的金鐘主持人、《寶島神很大》節目主持人-柯大堡，以宗教音樂創作〈中壇元帥〉，唱出台灣宮廟文化的新聲。接著由華語音樂製作人-黃酩幃老師接棒，他同時也是護國宮主題曲〈中壇出軍〉的作曲、製作與主唱，現場演出氣勢磅礡。最後由歌手兼主持人-黃子宇擔任壓軸，她不僅演唱〈中壇出軍〉電音版，更以「開路仙女」身分領軍起駕，掀起現場最高潮。

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,夜巡祈福-神的步行者。（圖／記者姜國輝攝）

▲七彩彩煙升空翻湧，畫面壯麗。

隨著七彩彩煙升空翻湧、炮聲隆隆，太子爺正式起駕，展開為期五天的徒步行腳。從最年輕的25歲爐主，到陪伴成長的一家三代，信眾們用腳步走出屬於自己的故事。

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,25歲值東正爐主陳冠樺。（圖／記者姜國輝攝）

▲最年輕25歲值東正爐主陳冠樺。

值東正爐主陳冠樺回憶，「高中時候愛玩，跟朋友成群結隊去夜遊，過幾天感冒不舒服，同學媽媽帶我來護國宮收驚，太子爺跟我說不要皮，你對阿嬤不禮貌，在家摔門然後又對家長脾氣又很差，我就嚇到了。後來我就一直不斷參加義子組活動，到現在已經第9年了。去年9月9日重陽節，擲到太子爺公的爐主，從中祂一直保佑著我，要保持忠孝節義，我覺得孝順最重要。」

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,夜巡祈福-神的步行者。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼真人版「五營將軍陣」與「獨腳太子」坐釘椅，是護國宮獨有亮點。

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,夜巡祈福-神的步行者。（圖／記者姜國輝攝）

全台僅有的真人版「五營將軍陣」與「獨腳太子」坐釘椅，是護國宮獨有亮點。起馬時主轎前的開路玉女，加上48個藝陣更是精彩，有小武轎、主帥轎、巡案轎共同參與遶境夜巡，還有眾多民間團體在各路段集結迎駕，形成儀式感滿滿的宗教之美。夜巡延續傳統，里民火把點亮一哩路，象徵守護地方。48陣志工更自發組成清潔隊，負責沿途淨街，讓百年香路永續潔淨。

▲▼2025桃園護國宮五夜暗訪遶境,太子忠孝文化季,夜巡祈福-神的步行者。（圖／記者姜國輝攝）

▲太子爺起駕夜巡，沿途信眾迎駕祈福。

10/22聖駕回鑾當天，現場將有YOYO家族陪小朋友同樂，還有以宮廟為主體的煙火秀點亮夜空。護國宮也推出多款平安周邊，讓信眾把祝福帶回家。緊接著農曆九月九日是太子爺聖誕，誠邀信眾入宮祝壽、擲筊爭取明年爐主。五夜駐駕，日日護佑，信仰不歇，福氣綿延。

桃園護國宮FB
https://www.facebook.com/share/16DGXcv6Ff/?mibextid=wwXIfr

桃園護國宮IG
https://www.instagram.com/huguo_temple?igsh=MmgyMTR6cHNsbW5l

羅時豐熱跳女團舞！　嚴藝文台下笑瘋了

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

總統府副秘書長何志偉今（17）日前往桃園市光啟高中，出席「CRG國際卡丁賽車教學基地」揭牌典禮。他表示，能代表總統府參加這場典禮，他感到既榮幸又興奮，因為這不僅是光啟高中的榮耀，更是台灣教育創新的象徵。

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選將是一道難題

民進黨棘手的2026年九合一選舉布局　台北市長人選將是一道難題

桃園男走斑馬線遭大客車撞　疑「2次輾壓」傷重不治

桃園男走斑馬線遭大客車撞　疑「2次輾壓」傷重不治

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

轉廢為能　永豐餘將再啟動第二座案場「規模更大」

污水廠轉型沼氣綠電　永豐餘投資2.1億寫下3創舉

污水廠轉型沼氣綠電　永豐餘投資2.1億寫下3創舉

桃園護國宮中壇元帥太子爺三太子夜巡遶境神的步行者太子忠孝文化季聖誕嘉年華柯大堡

