2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑　夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

▲桃園護國宮今年迎來建廟48年、復辦第12年五夜暗訪遶境，特別以「神的步行者」為主題，傳遞人的溫度。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／桃園報導

桃園護國宮是北台灣最大太子廟，有著全台最大泥塑三太子金身，也是唯一夜巡祈福為地方除煞安魂的太子爺。今年迎來建廟48年、復辦第12年五夜暗訪遶境，特別以「神的步行者」為主題，傳遞人的溫度。太子爺公10/18起駕出巡，鼓聲震天、香火鼎盛，信眾齊心守護桃園。

▲桃園護國宮建廟48年，今年迎來復辦第12年五夜暗訪遶境。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

桃園護國宮主任秘書林慧慧表示，「神明今天要遶境，一定是要大家凝聚的力量，才可以讓神明的遶境更圓滿更成功，也讓我們所有的信眾我們的志工，一起來將這份凝聚力，在夜巡的5天可以團結起來，讓大家都感受到這一份溫暖。」

▲桃園護國宮主任秘書林慧慧。

她進一步指出，護國宮48陣皆由志工自組、長期訓練，許多成員白天上班、晚上出陣，「五天五夜沒喊累，因為大家相信太子爺會保佑，也想把這份力量分享出去。我們希望更多還沒來過護國宮的朋友，可以親自來看看這份熱情，來廟裡走走、拜拜，就能感受到這裡的真心。」

▲今年首次打造「太子聖誕嘉年華」，陸海空大型遊樂設施全新亮相。

今年首度在夜巡前推出太子忠孝文化季，以「聖誕嘉年華」形式迎太子爺起駕。陸海空大型遊樂設施全新亮相，包括「海上冒險」、「天空之城旋轉飛機」以及「瘋狂摩托車」，巧妙結合太子爺信仰元素，搭配在地美食市集，打造寓教於樂的文化體驗。林慧慧說：「取之於社會，我們也想要用之於社會，因為三太子本來就是小朋友的守護神，所以今年起駕大典，我們特別進了三座遊樂設施讓家長帶著小朋友來玩，玩樂之餘也可以恭請太子爺公一起來出軍。」

▲柯大堡以宗教音樂創作〈中壇元帥〉唱出台灣宮廟文化的新聲。

起駕大典儀式莊嚴隆重, 由48陣陣頭一一向太子爺參拜後出巡，結合三位創作人現場演唱，傳統與現代交融。首先登場的金鐘主持人、《寶島神很大》節目主持人-柯大堡，以宗教音樂創作〈中壇元帥〉，唱出台灣宮廟文化的新聲。接著由華語音樂製作人-黃酩幃老師接棒，他同時也是護國宮主題曲〈中壇出軍〉的作曲、製作與主唱，現場演出氣勢磅礡。最後由歌手兼主持人-黃子宇擔任壓軸，她不僅演唱〈中壇出軍〉電音版，更以「開路仙女」身分領軍起駕，掀起現場最高潮。

▲七彩彩煙升空翻湧，畫面壯麗。

隨著七彩彩煙升空翻湧、炮聲隆隆，太子爺正式起駕，展開為期五天的徒步行腳。從最年輕的25歲爐主，到陪伴成長的一家三代，信眾們用腳步走出屬於自己的故事。

▲最年輕25歲值東正爐主陳冠樺。

值東正爐主陳冠樺回憶，「高中時候愛玩，跟朋友成群結隊去夜遊，過幾天感冒不舒服，同學媽媽帶我來護國宮收驚，太子爺跟我說不要皮，你對阿嬤不禮貌，在家摔門然後又對家長脾氣又很差，我就嚇到了。後來我就一直不斷參加義子組活動，到現在已經第9年了。去年9月9日重陽節，擲到太子爺公的爐主，從中祂一直保佑著我，要保持忠孝節義，我覺得孝順最重要。」

▲▼真人版「五營將軍陣」與「獨腳太子」坐釘椅，是護國宮獨有亮點。

全台僅有的真人版「五營將軍陣」與「獨腳太子」坐釘椅，是護國宮獨有亮點。起馬時主轎前的開路玉女，加上48個藝陣更是精彩，有小武轎、主帥轎、巡案轎共同參與遶境夜巡，還有眾多民間團體在各路段集結迎駕，形成儀式感滿滿的宗教之美。夜巡延續傳統，里民火把點亮一哩路，象徵守護地方。48陣志工更自發組成清潔隊，負責沿途淨街，讓百年香路永續潔淨。

▲太子爺起駕夜巡，沿途信眾迎駕祈福。

10/22聖駕回鑾當天，現場將有YOYO家族陪小朋友同樂，還有以宮廟為主體的煙火秀點亮夜空。護國宮也推出多款平安周邊，讓信眾把祝福帶回家。緊接著農曆九月九日是太子爺聖誕，誠邀信眾入宮祝壽、擲筊爭取明年爐主。五夜駐駕，日日護佑，信仰不歇，福氣綿延。

桃園護國宮FB

https://www.facebook.com/share/16DGXcv6Ff/?mibextid=wwXIfr

桃園護國宮IG

https://www.instagram.com/huguo_temple?igsh=MmgyMTR6cHNsbW5l