妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

▲法院審酌錄音可信度高，認定二寶爸與小三多次發生不倫行為。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

男子阿德（化名）與妻子小敏（化名）結婚將近20年，育有兩名女兒，原本家庭和樂，卻因阿德與同事小美（化名）發展婚外情，造成婚姻破裂。法院審理後認定小敏精神上受創嚴重，近期判決阿德與小美須連帶賠償35萬元。

根據判決書內容，阿德於2022年間與小美因公認識後漸生情愫，兩人隨即展開祕密交往，直到2024年初才分手。小敏事後發現丈夫外遇，並掌握錄音證據提告求償精神損害。錄音中，小敏連番質問阿德過往與小美發生性關係的地點與次數，阿德最終坦承兩人在半年內約有7至8次性行為，地點包含小美租屋處、台中及總裁行館。

判決書揭露的錄音對話節錄如下：

小敏追問：「你跟她做的那些2、3、4、5、6次，除了在總裁行館，其他的是在哪裡？」

阿德回應：「在她租的房子。」

小敏再問：「你去了幾次？」

阿德回答：「半年齁...應該有7、8次了吧。」

另段錄音中，小敏逐一盤問阿德各次見面情形：「那你2023年3月21號去台中，是不是就跟她上床了？」

阿德回應：「那天有做。」

小敏繼續問：「回來之後還去總裁行館，你付錢對不對？」

阿德坦言：「對，是我付的。」



法院審酌錄音可信度高，並認定兩人多次發生不倫行為，嚴重侵害小敏作為配偶的身分法益，造成其精神痛苦，故判處兩名被告連帶賠償。法官另考量雙方經濟條件與整體情況，認為小敏請求的100萬元中，以35萬元為合理賠償範圍，其餘駁回。

本案仍可上訴，惟本判決已准許假執行，除非被告提出相當金額作擔保，方可暫免立即履行。