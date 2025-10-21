自救先行！花蓮港強化T-CERT 災害應變能量　實作考核全員過關

▲花蓮港T-CERT以實作方式進行考核全員過關。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

配合政府推動民間自主緊急應變隊（T-CERT）計畫，強化災害自主緊急應變能量，花蓮港務分公司將擴編花蓮港 T-CERT 隊，除納入信號台關鍵人力，並結合港區業者人力與救災資源，以提升災害發生時自助互助的能力，蓄積港區防災能量。

花蓮港務分公司於 113 年依內政部建置台灣民間自主緊急應變隊(T-CERT)中程計畫，組建花蓮港 T-CERT 隊並完成基礎培訓課程及專長操作訓練，針對花蓮港港區發生地震或爆炸等災情時，在外援尚未抵達前之應變自救能力，再於今年8月間接受內政部消防署 T-CERT 隊伍移地訓練及考核，訓練項目包括災後建築物是否得進入之評估、傷者檢傷分類及相關急救等應變處置，以實作之方式進行考核，全員順利通過。

為進一步強化港區發生災害時之自救及應變能力，花蓮港務分公司將擴編花蓮港 T-CERT 隊納入信號台關鍵人力，以確保港區發生災害時之訊息傳遞與應變指揮順暢，另港務消防大隊花蓮港隊已規劃編成花蓮港 T-CERT 企業聯隊，成員包括亞洲水泥公司花蓮儲運站及中鋼公司花蓮石料場，結合港區民間企業人力與救災資源，形成「港區聯防、資源共享」之架構，確保花蓮港於災害發生初期能快速自救與互助。

花蓮港為我國東部唯一國際商港並為國家重要之關鍵基礎設施，正常運作與否將直接影響區域經濟及國防安全。

此次擴編花蓮港 T-CERT 隊及編成花蓮港 T-CERT 企業聯隊，充分展現出花蓮港「自救先行、聯防共守」之企圖，未來，花蓮港務分公司將建立港區 T-CERT 隊伍長期演訓機制，持續驗證花蓮港於災害初期外援尚未抵達前的初期應變及自救能力，以確保花蓮港持續營運韌性。

